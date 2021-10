Esperanza Aguirre temió que se le llenara la casa de periodistas

Esperanza Aguirre, que se ha destapado dando todo su apoyo a Isabel Díaz Ayuso frente al criterio de Pablo Casado, había convocado el 30 de septiembre a los jóvenes del partido en Madrid, con cargos en ayuntamientos y en la Asamblea, a una “fiesta privada” de apoyo a la presidenta madrileña.

La cita corrió como la pólvora por los grupos de WhatsApp de miembros de Nuevas Generaciones. Hasta medio centenar de jóvenes llegaron a manifestar su intención de asistir a la “fiesta de Espe”. Confirmaron su asistencia incluso varios cargos en gobiernos municipales y diputados de la Asamblea de Madrid.

La intención de la ex presidenta de la Comunidad era convocar a los ‘cachorros’ del partido para boicotear la Convención del PP, que se celebraba esos días. Había elegido el patio de su casa, en el barrio madrileño de Malasaña, para invitarles a una copa.

Apenas dos días después de recibir la invitación, varios miembros de Nuevas Generaciones comenzaron a comunicar que se desmarcaban del movimiento de Aguirre, tal y cómo se contó en ECD. Un varapalo que no hizo dar un paso atrás a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sin embargo, según ha podido escuchar El Chivato en el entorno de Esperanza Aguirre, la especial atención que la prensa comenzó a prestar al evento sí “asustó” a la lideresa. Temió sobre todo que se le llenara la casa de periodistas.

Esa circunstancia, aseguran algunos de los invitados, le llevó a renunciar a protagonizar titulares que desviasen el foco del cónclave del PP, diseñado para relanzar el liderazgo de Pablo Casado, algo que preocupaba no poco en Génova.