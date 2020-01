La Federación de Fútbol se toma la candidatura de Rajoy como un “bulo”

“Mariano Rajoy, posible candidato a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol”, así tituló Marca.com una de sus noticias del pasado miércoles. El diario deportivo asegura que el ex presidente del Gobierno competirá contra Luis Rubiales –que se presenta a la reelección- por la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Una información que curiosamente fue confirmada más tarde por la Cadena COPE.

El presidente de la La Liga, Javier Tebas –que no mantiene una buena relación con Luis Rubiales-, no se ha pronunciado al respecto pero sí ha confesado que prefiere “a cualquiera” antes que al actual dirigente de la Federación.

Sin embargo, la posibilidad de que Mariano Rajoy decida liderar una candidatura a las elecciones a la RFEF no está tan clara. Al menos en la propia Federación. Fuentes de este organismo se expresan con gran contundencia y aseguran a El Chivato que estas informaciones son un “bulo” y “no están corroboradas”.

Mientras tanto, la especie sigue cobrando fuerza, también por el modo en el que se ha pronunciado uno de los protagonistas. Mariano Rajoy ha sido preguntado por la cuestión y no ha confirmado su candidatura pero tampoco la ha desmentido.

Durante un acto convocado este jueves para la presentación de su libro, “Una España mejor”, una periodista le sondeó sobre la cuestión. “Ese tema lo trataré, y con detalle, en mi próximo libro”, respondió Rajoy entre risas evadiendo la pregunta.

El nombre de Iker Casillas también ha sonado para liderar la Federación. Incluso, hay diarios que mezclan las dos opciones. Aseguran que la primera propuesta es el ex portero del Real Madrid. Y sólo en el caso de que no saliera adelante la candidatura de Casillas, el ex presidente del PP se propondrá para dirigir la RFEF.