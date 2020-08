La extraña ausencia de Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy en el manifiesto de apoyo al rey Juan Carlos

Más de setenta ex ministros, ex presidentes autonómicos, embajadores y otros antiguos altos cargos han suscrito un manifiesto de apoyo al rey Juan Carlos, defendiendo su presunción de inocencia y recordando su legado durante cuarenta años de democracia, la “etapa histórica más fructífera que ha conocido España en la época contemporánea”.

El manifiesto ha sido suscrito por antiguos altos cargos del PSOE como el ex vicepresidente Alfonso Guerra, los ex ministros Celestino Corbacho, Matilde Fernández y Cristina Alberdi, los ex presidentes autonómicos Juan Carlos Rodríguez Ibarra (Extremadura) y José Rodríguez de la Borbolla (Andalucía), y otros altos cargos como el ex director de gabinete de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero, José Enrique Serrano, o el ex alcalde Francisco Vázquez, hoy próximo a Ciudadanos.

También hay representantes del PP como los ex ministros Jaime Mayor Oreja, Josep Piqué, Eduardo Serra, Pío Cabanillas, Rafael Catalá, José Ignacio Wert y Ana Pastor, y ex presidentes autonómicos como Juan Vicente Herrera (Castilla y León), Esperanza Aguirre (Madrid) y Luisa Fernanda Rudi (Aragón).

En el listado hay además figuras de la Transición como Rodolfo Martín Villa, ex ministro de la UCD, y Soledad Becerril, ex titular de Cultura con Adolfo Suárez, alcaldesa con el PP y ex defensora del Pueblo, así como embajadores y otros antiguos altos cargos.

Sin embargo, El Chivato ha podido escuchar la “extrañeza” de alguno de los firmantes del manifiesto cuando lo recibieron y no vieron entre los ellos a los cuatro ex presidentes vivos de la democracia: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

Algunos de los promotores del documento, entre los que se cita a una decena de ex altos cargos del PP y el PSOE donde destacan Alfonso Guerra y Soledad Becerril, contestaron que “no iban a invitar a los ex presidentes, no vamos a dirigirnos a ellos, sino a altos cargos”. Esa fue la escueta respuesta que recibieron algunos firmantes.

Pese a ello, Juan Carlos I ha recibido en público una defensa cerrada de Felipe González. El ex presidente del Gobierno pidió “respeto a la presunción de inocencia” en el caso de la supuesta fortuna oculta del rey emérito y advirtió de que no puede olvidarse su dimensión histórica y su “fantástico servicio” durante décadas a España.

González, que definió la relación que mantuvieron ambos de “fluida” –ha sido el presidente con el que mejor se ha llevado Juan Carlos I-, zanjó que el legado histórico de Juan Carlos I “no lo van a borrar estas circunstancias”. El resto de ex presidentes todavía no se han pronunciado en público sobre el tema.