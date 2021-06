El Gobierno prohíbe a Fernando Simón aplaudir que no vengan turistas británicos

Fernando Simón manifestó hace un año públicamente su aprobación, desde el punto de vista epidemiológico, a las restricciones que adoptaron Reino Unido y Bélgica sobre los viajes de sus ciudadanos hacia España y a los vuelos procedentes de nuestro país.

Sus palabras provocaron bastante polémica: “El que Reino Unido exija una cuarentena a cualquier persona que viene de España en cierto modo nos favorece porque desincentiva que venga gente del Reino Unido”, afirmó entonces el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias en vísperas del comienzo de la campaña turística del verano pasado.

Es un asunto de riesgo, insistía Simón entonces para enfado soberano del sector turístico nacional. “Cuantos menos turistas vengan a España, menos probabilidades de disparar los contagios”. La cuarentena que Reino Unido imponía a los viajeros provenientes de España podía ayudar en ese sentido, explicaba entonces.

Sin embargo, algunos periodistas que cubren habitualmente sus ruedas de prensa semanales en el Ministerio de Sanidad se han extrañado por el silencio de Fernando Simón sobre la apertura del país al turismo este verano.

El Chivato ha podido escuchar que este silencio tiene una explicación. Los servicios de Comunicación del Gobierno han reclamado al portavoz de la pandemia que evite celebrar que no vengan turistas británicos a España en un momento en el que Reino Unido, principal emisor de viajeros, no ha levantado por completo el veto a los viajes.

El Ejecutivo británico exige aislamiento de diez días y un mínimo de dos pruebas diagnósticas a su vuelta al Reino Unido a quienes regresen de un país en la lista ámbar, en la que todavía se encuentra España.

En el Gobierno no se pasa por alto efectivamente que la Mesa del Turismo, asociación que representa a empresarios y profesionales del sector, pidió hace un año la dimisión del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, después de que asegurara que era mejor que los ciudadanos de Reino Unido y Bélgica, cuyos gobiernos les habían recomendado no visitar España, no viniesen porque era un “riesgo que nos quitan”.

En el entorno de Simón se acepta ahora, no obstante, que tras casi un año medio en que el peso de los criterios sanitarios ha sido casi exclusivo, empiecen a valorarse también otros intereses como los económicos.

Pese a ello, El Chivato ha podido escuchar también que, como epidemiólogo, ha recomendado en privado rebajar la euforia frente a los reiterados llamamientos formulados, mayoritariamente por boca de ministros, para incentivar los viajes a España en la temporada turística que comienza.

Mientras tanto, Sanidad prevé que para cuando se produzca el repunte del turismo en nuestro país, a partir de mediados de este mes, los porcentajes de vacunación, tanto en España como en los países de procedencia, sitúen a la población en un nivel de protección elevado.