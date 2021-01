García-Margallo promueve un debate televisado sobre Gibraltar con la ministra de Exteriores

La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, anunció el pasado 31 de diciembre el principio de acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar tras el Brexit, justo antes de la fecha límite del cambio de año. Celebró que se hubiera evitado una “frontera dura”.

Las autoridades británicas y las gibraltareñas se apresuraron a celebrar el pacto. “Con entusiamo”, lo recibía en Twitter el primer ministro Boris Johnson, mientras que el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, agradecía el acuerdo a Pedro Sánchez.

También en Twitter, el presidente español había ensalzado el fin de la negociación. “Iniciamos una nueva etapa”, señalaba, aunque no mencionaba la reivindicación de la soberanía sobre el Peñón, como sí hacía su homólogo británico.

El principio de acuerdo anunciado por González Laya ha dejado como principal incógnita el control fronterizo y la gestión del espacio Schengen por parte de España.

Uno de sus antecesores en el cargo, José Manuel García-Margallo, que ocupó la cartera en los primeros gobiernos de Mariano Rajoy, viene manteniendo por el contrario en los últimos días que “se ha concedido todo a cambio de nada”.

Margallo argumenta que el acuerdo solo tiene beneficios para Gibraltar, ya que desaparece la Verja pero el Peñón mantiene “la autonomía en el resto de cuestiones, incluida la tributaria”.

También ha criticado con dureza en varias tertulias de radio y de televisión que España no haya aprovechado el pacto entre Londres y Bruselas para reclamar la soberanía sobre Gibraltar, o que ni siquiera se haya planteado la utilización conjunta del aeropuerto.

Pues bien. Según le ha llegado a El Chivato en ámbitos políticos, el ex ministro de Exteriores del PP ha comenzado a promover un cara a cara sobre Gibraltar con la ministra de Exteriores.

Aseguran que la propuesta ha llegado incluso a directivos de algunos medios de comunicación para que el debate sea televisado y emitido en un espacio de tertulia política. En opinión de Margallo, “el Gobierno no está contando la verdad del acuerdo con Reino Unido sobre Gibraltar y los españoles merecen saberlo”.

El vídeo del día Vox dice que Illa debería de haber dimitido como ministro "hace meses"

Sin embargo, El Chivato ha podido escuchar que la idea del ex ministro no entusiasma por ahora especialmente a las cadenas, conscientes de que Arancha González Laya no se va a prestar a ese careo público con su antecesor.