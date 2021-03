El Gobierno no responde a la pregunta de si los ministros se han vacunado

Las primeras semanas del proceso de vacunación que se inició en España los últimos días de diciembre estuvieron salpicadas de polémicas por los casos de responsables políticos (alcaldes, concejales...) que se saltaron el calendario para recibir la primera dosis de la vacuna en el tramo de las residencias de ancianos, el primer colectivo del plan.

La sucesión de escándalos se saldó con algunas dimisiones, como la del Jefe del Estado Mayor de la Defensa, el general del Aire Miguel Ángel Villarroya.

A raíz de esa polémica surgieron dudas sobre si los responsables de las principales instituciones del Estado se habían vacunado ya. Por ejemplo, la Casa del Rey aseguró que ni Felipe VI, ni la reina Letizia, ni sus hijas, habían sido inmunizados.

El vídeo del día Último Consejo de Ministros de Pablo Iglesias

El Chivato ha podido saber que, dos días después de que ECD revelara la vacunación del entonces JEMAD y de otros altos mandos del Estado Mayor de la Defensa, la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática-Presidencia del Gobierno recibió sendas solicitudes de acceso a información pública relacionada con la vacunación de responsables políticos.

En una de las preguntas se requería conocer “si todos los componentes del Gobierno de España han sido vacunados contra el Covid-19 (presidente, vicepresidentes, ministros, secretarios [de Estado] y subsecretarios) y si han tenido o tienen un plan diferente de vacunación al resto de la población española”.

La respuesta que ha dado Presidencia no aclara nada. Parece apuntar que no se han vacunado, pero no lo descarta expresamente y hasta parece salirse por la tangente:

-- “Se comunica que el orden de vacunación de la población en general se establece en los correspondientes protocolos sanitarios, que en ningún caso contemplan preferencia alguna por tener la condición de responsable político o de alto cargo de la administración”.

A continuación, indica una página de la web del Ministerio de Sanidad en la que se puede consultar la Estrategia de Vacunación COVID-19 en España. A esto se reduce la respuesta ante la petición de información del ciudadano que registró la solicitud.

La misma persona también pidió saber “si todos los componentes de los gobiernos autonómicos han sido vacunados contra el Covid-19 (presidentes autonómicos, consejeros) o quiénes de ellos han sido inmunizados sin respetar el plan de vacunación que hay para toda la población española”, y lo mismo quiso saber respecto a “si también han sido vacunados los diputados del Congreso y senadores del Senado sin respetar el plan de vacunación establecido”.

La respuesta ha sido la misma: que los protocolos de la Estrategia de Vacunación COVID-19 “en ningún caso contemplan preferencia alguna por tener la condición de responsable político o de alto cargo de la administración”.

El Gobierno ha contestado a este ciudadano dos meses después de que enviara las preguntas. El plazo es el habitual de este organismo, pero choca con la respuesta exprés, ofrecida en apenas un día, que ofreció el Ministerio de Sanidad a través de Transparencia el pasado mes de febrero para descartar que Salvador Illa se hubiera vacunado, cuando saltaron la sospechas por su negativa a someterse a un test PCR antes del debate electoral en TV3.

La contestación a las consultas antes señaladas se realizó antes de que, hace tan sólo unos días, Miquel Iceta recibiera la primera dosis en su centro de atención primaria en Barcelona. Es el primer ministro del Gobierno de Pedro Sánchez que ha sido citado para que le inyecten la primera de las dos dosis necesarias.