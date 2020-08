Quien sí ha viajado a Portugal es la infanta Margarita, hermana de don Juan Carlos

Uno de los posibles destinos de don Juan Carlos, tras haber abandonado España, es Portugal, donde residió con sus padres cuando era pequeño.

La familia Borbón, entonces en el exilio, se instaló en Estoril en 1949, en un gran chalet al que pusieron el nombre de "Villa Giralda", y allí continuaron hasta 1976, cuando el conde de Barcelona se trasladó a Madrid, una vez que don Juan Carlos había sido proclamado rey.

Tras la reciente salida de don Juan Carlos de España, llegó a apuntarse que se había instalado en el país vecino, acogido por la familia Spirito Santo, aunque posteriormente se publicó que en realidad se encontraba en Abu Dabi, y se publicaron fotografías.

Quien sí se encuentra en Portugal es su hermana, la infanta Margarita, que acaba de cumplir 81 años. Nacida en Roma en 1939, desde 1949 vivió en Estoril hasta que contrajo matrimonio con Carlos Zurita, en 1972. Actualmente, el matrimonio reside en Madrid.

Como Margarita nació ciega, cuando tenía siete años su madre la llevó a Fátima para pedir una curación que no se produjo.

La hermana pequeña de don Juan Carlos un personaje poco conocido pero que ha protagonizado numerosas anécdotas conocidas en la familia. Tal como relató ella misma a José Antonio Gurriarán, estando en Estoril, una vez le contó a su padre, don Juan, un chiste sobre Franco. El conde de Barcelona le pegó una torta, mientras le preguntaba, molesto: "¿Quién te ha enseñado eso?". Ella respondió: "¡Ay, papá, no sé, alguna compañera!". Su padre le advirtió: "Pues no te rías nunca si te cuentan algún chiste de esos. No tiene ninguna gracia”.