Pablo Iglesias, Carmen Calvo y García-Margallo están de acuerdo

Pablo Iglesias, Carmen Calvo y José Manuel García-Margallo están de acuerdo en algo: la vacunación obligatoria. Una coincidencia totalmente inusual, que se ha producido tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Euskadi de denegar la petición del Gobierno vasco de solicitar el ‘pasaporte Covid’ para acceder a lugares cerrados.

Los tres ex ministros explicaron su punto de vista sobre el tema el pasado lunes en el ‘Ágora de Hora 25’ en la Cadena SER, dentro del espacio nocturno que conduce Aimar Bretos.

Pese a tratarse de tres figuras políticas que habitualmente defienden posturas contrarias en esta tertulia radiofónica en la que coinciden todos los lunes –esta vez tampoco fue la excepción-, El Chivato no pasó por alto que la defensa de la vacunación obligatoria consiguió ponerles completamente de acuerdo durante algunos minutos.

La primera en fijar posición fue la ex vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo: “Yo creo que hay que establecer la vacuna obligatoria, pero la variable jurídica es importante y tenemos un Tribunal Constitucional que ha dicho que ni siquiera había que haber confinado a la población en algún aspecto. Por lo tanto, me temo que, tal como van pronunciándose, la posición de establecer la vacunación obligatoria chocaría con algún tribunal. Como mínimo habría que dar el visto bueno jurídico al pasaporte Covid”, afirmó.

Inmediatamente, el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, suscribió esas palabras: “Coincido con las afirmaciones de Carmen Calvo. No hay derecho a contagiar a los demás. La libertad de cada uno termina donde empieza la de los demás. En la Edad Media a nadie se le ocurriría que un señor con lepra no fuese privado de salir a la calle y contagiar. Y ahora pasa lo mismo. En este tema hay que ser muy serio. Haría absolutamente obligatoria la vacunación, y los que no la reciben no deberían poder salir de casa”.

Por si fuera poco, hasta el ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, coincidió con ellos: “Es un tema que se entiende bien con ejemplos. Nadie aceptaría que un cirujano apelando a la libertad individual no se lave las manos antes de operar. Ningún inspector de trabajo permitiría que un trabajador en una obra estuviera sin casco o sin arnés. Esto es lo mismo. Y tiene que ver con la seguridad de terceros, además de la individual. Las vacunas han probado científicamente que son el único dispositivo que tienen los gobiernos para proteger a sus poblaciones contra el Covid. Estoy de acuerdo en que sería perfectamente razonable hacer la vacuna obligatoria, igual que lo es no ir a más de 120 km/h en autopistas o llevar un casco si eres obrero y vas a trabajar.