Irene Lozano no ha pagado por publicar su artículo en The Guardian

“At last Franco is properly buried. This victory belongs to the people of Spain”: con este título (“Por fin Franco está debidamente enterrado. Esta victoria pertenece al pueblo de España”), el mismo día de la exhumación de los restos mortales del dictador apareció en el diario británico The Guardian un artículo firmado por Irene Lozano.

La secretaria de Estado para la España Global afirmaba que el traslado de los restos del dictador es un cambio simbólico para que la democracia deje de honrar de forma alguna a la dictadura; y que el Valle de los Caídos era una reliquia de la dictadura en una España que en más de 40 años se ha convertido en una de las democracias de mayor calidad del mundo.

Una de las tareas principales de Lozano al frente de España Global es defender la imagen del país en el extranjero, y lo hace dando conferencias en distintos lugares del mundo, concediendo entrevistas a medios internacionales, y ahora también publicando esta clase de artículos.

El medio elegido ha sido objeto reciente de polémica con otros políticos españoles. Hace algo más de un mes, El Economista reveló que la Generalitat Valenciana pagó 43.000 euros a The Guardian, en un acuerdo que incluyó publicar en el rotativo británico una entrevista a Ximo Puig.

Lo mismo habrían hecho la Junta de Extremadura para Guillermo Fernández Vara y el Ayuntamiento de Madrid para que apareciera Manuela Carmena en The Guardian.

Desde la Secretaría de Estado para la España Global, dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, aseguran a El Chivato que el artículo de Irene Lozano no obedece a ningún tipo de acuerdo comercial y que no pagó nada a The Guardian para que publicara el texto.

También desde la oficina de prensa de Guardian News & Media, empresa editora del diario, aseguran que el artículo es simplemente una pieza de opinión publicada en sus páginas, igual que otros que puede haber escrito Lozano para periódicos españoles en otras ocasiones.

“Afortunadamente no hace falta pagar, y esa opción ni se ha llegado a plantear”, explican fuentes de España Global, que remarcan que nunca se ha recurrido a ese tipo de acuerdos con periódicos nacionales o extranjeros, con los que tienen un contacto, fluido y frecuente.

El artículo surgió con ocasión de la exhumación, y se ofreció a este periódico, de tendencia progresista dentro de Reino Unido. El motivo de esa elección es que en el pasado The Guardian había mostrado interés por el asunto del Valle de los Caídos, los restos de Franco, y en general el debate sobre la memoria histórica en torno a la Guerra Civil española y el franquismo.

“Es un tema suficientemente interesante para ellos”, aseguran las fuentes consultadas, para explicar que no hubo pago económico a The Guardian en este caso.