IU a Pablo Iglesias: “Lo que debería exigir es la presidencia de Bankia”

En Izquierda Unida se han resignado a aceptar como propios los resultados de la consulta de Podemos y acatarán la decisión de Pablo Iglesias sobre el sentido del voto de Unidas Podemos en la investidura. El sábado ratificaron esa postura.

Pese a ello, Alberto Garzón ha confesado a sus más cercanos que él, personalmente, no ve “imprescindible” que Pedro Sánchez acepte un gobierno de coalición con Podemos para votar a favor de su investidura. Pero, no obstante, no tiene intención alguna de contradecir a Iglesias.

La posición de IU, y de parte de su ejecutiva, es crítica con la “obsesión” del secretario general de Podemos de entrar en el Consejo de Ministros, porque se trata de una exigencia que “pone en riesgo la formación de un gobierno de izquierdas y da una segunda oportunidad a la derecha”.

Tal y como escucha El Chivato de integrantes de la dirección federal de Izquierda Unida, “aquí pensamos que, más allá de la vicepresidencia o un ministerio, existen otros cargos más que interesantes en un Gobierno y en la Administración que deberíamos haber planteado”.

Citan, por ejemplo, la dirección de la Agencia Tributaria, un puesto que, de hecho, ansiaba Pablo Iglesias. Añaden a esta lista “secretarías de estado, direcciones generales, y la presidencia de entes públicos”.

En IU tienen claro cuál tendría que ser la principal reivindicación de Iglesias, a cambio de dar a Sánchez el gobierno: “Lo que debería exigir es la presidencia de Bankia”.

Desde el equipo de Garzón recuerdan que Bankia “es un banco intervenido por el Estado” y, por tanto, “el Ejecutivo puede nombrar al gestor que considere oportuno”.

“El actual presidente, Goirigolzarri, fue puesto allí por el Gobierno del PP. Y ahora nos toca a nosotros poner a uno en el que confiemos”, añaden.

En IU aseguran que, con un presidente de Bankia elegido por Unidas Podemos, “tendríamos un banco público de verdad y al servicio de la gente”.