Jesús Calleja ‘paga’ a Fernando Simón con publicidad de “Radar Covid”

Esta semana se ha conocido que Jesús Calleja está grabando con el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CAES), Fernando Simón, una de las nuevas entregas de ‘Planeta Calleja’, que se emitirá próximamente en Cuatro.

El aventurero y el epidemiólogo han sido sorprendidos en Mallorca y se han filtrado las primeras imágenes del rodaje, causando un intenso debate entre quienes critican que Simón se encuentre de vacaciones en plena segunda ola de coronavirus y quienes defienden que también tiene derecho a disfrutar de unos días de descanso.

En medio de la polémica, El Chivato ha podido comprobar cómo el presentador de televisión ha agradecido la participación en su programa al portavoz del Ministerio de Sanidad durante la pandemia.

En un vídeo de un minuto y medio, colgado en su perfil personal de Instagram, Calleja aparece en Mallorca junto a un niño, destacando la importancia de que la población se descargue “Radar Covid”, la aplicación móvil del Gobierno que rastrea a contagiados por coronavirus y a sus contactos.

Además de insistir en que la ‘app’ actúa de forma completamente anónima, resalta que es “una herramienta poderosísima para controlar el Covid”. Con el eslogan “Radar Covid, bajadla”, Jesús Calleja concluye el vídeo, en el que destaca que él mismo ya se la ha descargado.

Debido al revuelo generado, Calleja ha tenido que escuchar duras palabras de algún seguidor que mezclaba las vacaciones de Simón con el aumento de casos y la escasez de personal utilizando estas palabras: “En Sanidad estamos regular de personal. Le pediría amablemente a nuestro querido Jesús Calleja que de momento no se nos lleve a nadie a sus paseos hasta que escampe un poco”.

El presentador de Cuatro no tardó en contestar: “Con todo el cariño, no doy paseos, hago un trabajo y son muchas las familias que dependen de ello”. “Nadie prohíbe trabajar, es cuestión de responsabilidad, seguir los protocolos y precaución no de prohibición”, ha zanjado esta vez en su cuenta de Twitter.