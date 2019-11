Lección de Derecho a Amnistía Internacional

Amnistía Internacional pidió este martes la liberación “inmediata” y la anulación de la condena a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Considera que la sentencia del 1-O se basa en una interpretación desproporcionada del delito de sedición, debido a la vaguedad con la que se define en el Código Penal.

Sánchez y Cuixart fueron condenados a nueve años de prisión por promover el asedio en septiembre de 2017 a los guardias civiles que registraban el Departamento de Economía . En aquel momento, eran los líderes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha asegurado que “las penas impuestas a Sànchez y Cuixart constituyen claramente una restricción excesiva y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica”.

El Chivato ha podido recabar el análisis realizado por expertos en Derecho Constitucional sobre este comunicado. Concluyen que el pronunciamiento de esta organización internacional que defiende los derechos humanos no tiene ninguna relevancia jurídica ni trascendencia.

Las fuentes consultadas explican que el único efecto que tienen estas declaraciones es crear una opinión pública hostil fuera de España en cuanto a la garantía de derechos humanos de la jurisdicción española. Pero basada en reflexiones sin fundamento.

Los expertos constitucionalistas destacan que la sentencia redactada por Manuel Marchena argumenta a la perfección cómo Sánchez y Cuixart cometieron el delito de sedición, y por tanto el fallo no tiene ningún punto débil por este lado.

Están convencidos de que el análisis que Amnistía Internacional ha hecho de la sentencia no va a tener ninguna repercusión jurídica.

La organización, tras asistir como observadora a las 52 sesiones de vista oral y analizar durante un mes la sentencia en su totalidad, no ve “ningún factor” que indique que el juicio “fuera injusto en su conjunto”. Pero si se muestra crítico con la condena de los Jordis y en general con el concepto de sedición.

