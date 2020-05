Los magistrados del Constitucional vuelven a trabajar

El Tribunal Constitucional es el órgano judicial que ha mantenido el cierre más férreo desde que comenzó el estado de alarma en España. Los juzgados han estado realizando servicios esenciales, aunque los edificios se mantenían medianamente activos con algunos funcionarios. La Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo también han estado resolviendo deliberaciones urgentes.

El Constitucional, en cambio, no se ha reunido ni una sola vez desde que comenzara a expandirse la pandemia. El único Pleno que se ha producido tuvo lugar el pasado 6 de mayo: se limitó a la admisión de procedimientos y a resolver la cuestión sobre el permiso o no de manifestaciones en España.

El edificio, que ya de por sí es muy tranquilo, ha sido un establecimiento prácticamente fantasmagórico, cuentan quienes lo han visitado. La mayoría de los magistrados no han acudido a sus despachos durante todos estos meses. Sólo unos pocos, según ha podido saber El Chivato, como el presidente, Juan José González Rivas, o el magistrado Andrés Ollero, han estado acudiendo con alguna frecuencia.

El hecho de no haber celebrado ni una sola deliberación telemática en todo este tiempo ha sido objeto de críticas por parte de algunos juristas e incluso ha provocado disputas dentro del seno de los propios magistrados, según ha conocido El Chivato. Los que consideran necesaria la presencia física y no se manejan con la tecnología, han rivalizado con los que creen que el Tribunal de Garantías no debía estar tanto tiempo inoperativo.

Tal ha sido la controversia que el jefe de informática del Tribunal Constitucional ha renunciado a su puesto después de once años, acusando al presidente de “continuo hostigamiento”.

La mayoría de funcionarios ya están volviendo a sus puestos durante esta semana. Ahora hay que utilizar mascarilla obligatoria para estar en las instalaciones. Los magistrados tampoco se han dado mucha prisa en la desescalada. Después de estar dos meses y medio sin celebrar Plenos, el primero ha sido convocado para el próximo 16 de junio.