La “Maldita Hemeroteca” que le han buscado a Santi Vila

Santi Vila no es, precisamente, el ex consejero más querido del último Govern de Puigdemont en Cataluña. Su dimisión, horas antes de que el ex president realizara la Declaración Unilateral de Independencia, y sus movimientos para evitar que ese pronunciamiento se llevara a cabo, han provocado que los secesionistas le consideren un traidor.

Llamado a ser el líder de una nueva Convergència que volviera al nacionalismo clásico, Vila quiso, tras la aplicación del 155, apartarse del foco mediático e intentar reconstruir el partido desde dentro. Pero los leales a Puigdemont le han cerrado todas las puertas. Quizá por ello, accedió a conceder una entrevista este domingo al Diario Vasco donde marca distancias con el ex president.

El que fuera titular de Empresa y Conocimiento de la Generalitat afirmó, entre otras cosas, que sus antiguos compañeros de Govern encarcelados “no son presos políticos”, y cargó contra los lazos amarillos: “Me incomoda que se manchen los espacios públicos; es una apropiación indebida”.

Pues bien. Según le cuentan a El Chivato, esas afirmaciones no han sentado nada bien ni en el PDeCAT ni en ERC, donde acusan a Vila de “cinismo”, y de haber renunciado a algo que, durante años, él también defendió.

De hecho, en las filas republicanas se ha montado una especie de “Maldita Hemeroteca”, donde se recogen, y se difunden, diferentes afirmaciones del ex consejero a favor de la independencia y de llevar a cabo todos los sacrificios necesarios, incluso el ingreso en prisión, para lograrla.

Las declaraciones que más se están moviendo son unas realizadas por el propio Vila en septiembre de 2017, apenas unos días antes del 1-O, en el que se manifestó en los siguientes términos:

-- “Si nos tenemos que jugar el patrimonio, nos lo jugaremos. Y si tenemos que acabar en la cárcel ahí acabaremos. Porque nos va la dignidad personal y colectiva”.

Ahora, desde el PDeCAT y Esquerra especulan con las posibles razones de este sorprendente cambio de discurso. Hay quien apunta a un nuevo movimiento político por parte de Vila: “Está preparando el terreno para pasarse a Ciudadanos”.