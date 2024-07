Marejada con las boinas del grupo de élite de la Guardia Civil

UAR Gladiator Race, carrera organizada en Logroño (Foto: Guardia Civil).

La Unidad de Acción Rural (UAR) de la Guardia Civil organiza cada año una carrera solidaria en su Polígono de Experiencias de Fuerzas Especiales, situado en Logroño. La UAR Gladiator Race recauda fondos para Caritas, Cruz Roja, Asociación Española Contra el Cáncer y Federación Española de Bancos de Alimentos, y este año concreto, para financiar la construcción de una escuela en Chad.

La segunda edición de la carrera se celebró el pasado 22 de junio, con más de 3.000 participantes en diferentes categorías.

Este evento deportivo contó con la vigilancia de agentes de la Guardia Civil. El Chivato ha podido saber que algunas fotos tomadas en la carrera suscitaron un debate encendido entre miembros en activo y retirados del cuerpo, sobre todo algunos vinculados al Grupo de Acción Rápida (GAR).

Las fotos de la polémica mostraban a una agente de la Guardia Civil prestar funciones de vigilancia en la carrera. Hasta ahí, todo normal. El motivo de los comentarios era la boina de esa guardia civil: lucía el emblema del Grupo de Acción Rápida (GAR), que consiste en “dos ramas de roble nervadas, frutadas y unidas por sus troncos, resaltado de machete alto español de plata con filo a la diestra, y las letras G y C a ambos lados, todo en oro”.

“La boina se gana, no se regala”. “Alguien que no tiene el curso no debería portar la boina característica”... fueron comentarios que empezaron a publicarse en redes sociales.

En grupos de veteranos del GAR, una unidad que durante años se volcó en detener comandos de ETA y realizar vigilancias y servicios de gran riesgo en el País Vasco y Navarra, también circularon críticas en ese sentido.

Para acceder al Grupo de Acción Rápida, los agentes deben superar el Curso de Adiestramientos Especiales, que se desarrolla en el Centro de Adiestramientos Especiales (CAE) que, junto con el GAR, depende de la Unidad de Acción Rural.

Se trata de un curso muy duro, que pone al límite la resistencia física y psicológica de los participantes. Por eso, durante los meses van siendo eliminados los alumnos que no alcanzan ciertas marcas, como es habitual en todos los procesos de formación de unidades de operaciones especiales, tanto militares (los de acceso al Mando de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra, y a la Fuerza de Guerra Naval Especial de la Armada) como policiales (de ingreso en el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional).

Quienes logran resistir y llegar al final del curso, reciben la boina verde con ese emblema de las ramas de roble y el machete, característico de las unidades de operaciones especiales, tanto del GAR de la Guardia Civil como también del MOE del Ejército de Tierra.

Las críticas iban en la dirección de que esa guardia civil luciera la misma boina, ya que quienes conocen la unidad saben que no ha realizado el Curso de Adiestramientos Especiales, lo que no obsta para que muchos que saben de su trayectoria la alaben por su trabajo en otras unidades y destinos.

En defensa de la agente criticada surgieron otras voces internas, que indicaron que se limitaba a cumplir la Orden General número 7/2023, de 9 de mayo, sobre tipos, modalidades y normas de utilización de los uniformes específicos en la Guardia Civil.

Esa orden establece que la uniformidad en operaciones, en las tres modalidades A, B y C, contempla como prenda de cabeza la “boina verde con emblema de la unidad y divisas metálicas”.

La agente en cuestión estaría destinada en la plana mayor de la Unidad de Acción Rural (UAR). Según le cuentan a El Chivato, el general de la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva, de la que depende la UAR, comenzó a permitir que los guardias civiles destinados en la plana mayor de la UAR pudieran portar la boina con el emblema, aunque no hubieran superado el Curso de Adiestramientos Especiales.

“La boina verde del GAR es algo más que una prenda de uniformidad que viene en cualquier boletín del cuerpo. Es el orgullo de algunos como yo”, dejó escrito otro agente que sí superó hace años el curso.

La propia agente respondió en su perfil a las críticas en redes sociales, donde es muy conocida. También recibió muchos comentarios de apoyo de sus seguidores, incluidos guardias civiles.

El asunto ha levantado ampollas entre veteranos, muchos de ellos con años de servicio contra los terroristas de ETA, que consideran que la Dirección General de la Guardia Civil y la Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva están “descafeinando” el espíritu de la unidad, con gestos como ese.

“Imagina que en el MOE [del Ejército de Tierra] les den el distintivo por estar en una oficina”, comentan como ejemplo, “sin tener el Curso de Operaciones Especiales” que se desarrolla en Jaca (Huesca), en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones Especiales.

Por ahora, sólo dos mujeres de la Guardia Civil han superado el Curso de Adiestramientos Especiales, y han recibido la boina verde con el emblema al acabarlo. El caso de la primera, una teniente, suscitó ya una fuerte polémica interna en la unidad. Más adelante lo completó otra mujer del cuerpo, ya sin críticas.