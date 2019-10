Margallo se lleva a Bruselas su cruzada sobre Gibraltar

Fue una de sus fijaciones durante su etapa como ministro de Asuntos Exteriores, y ahora que es eurodiputado, José Manuel García-Margallo no ceja en su cruzada personal para denunciar la situación de Gibraltar como colonia británica en España.

Durante años, el entonces ministro trató de liderar propuestas y planes para recuperar la soberanía de Gibraltar para España, se implicó en las crisis periódicas en la Verja y se volcó en hacer pedagogía de su empeño.

Hace unos días García-Margallo tomó la palabra en el Parlamento Europeo, en Bruselas. Lo hizo durante la comparecencia o ‘hearing’ del italiano Paolo Gentiloni como comisario designado de Economía.

Ha sido una intervención sonada, al menos en algunos ámbitos. El Chivato ha podido comprobar que las palabras del ex ministro del PP han causado gran impresión entre activistas por la españolidad del Peñón, que están haciendo circular el vídeo de su comparecencia.

“Hemos hablado de paraísos fiscales y yo quiero ser muy concreto: en las puertas de casa tenemos uno que se llama Gibraltar”, comenzó García-Margallo su carga de profundidad contra el estatus de esta colonia británica, lanzada en Bruselas.

García-Margallo criticó duramente el régimen fiscal de Gibraltar, y tras ello le dijo a Gentiloni que él querría saber “qué piensa el comisario que hay que hacer para que en las futuras relaciones del Reino Unido y el resto de la Unión Europea no se establezca un régimen aduanero tan fiscal [sic] que equivalga a ninguno, con graves riesgos para los tesoros y las finanzas de la Unión Europea”.

La advertencia del ex ministro de Asuntos Exteriores no causó efecto en el nuevo comisario de Economía. Gentiloni le respondió que no era buena idea “generar un problema para Europa después del Brexit”, tras las dificultades que hubo en la negociación sobre Gibraltar con el gobierno británico de Theresa May.

Es más, Paolo Gentiloni le recordó a García-Margallo que “de alguna manera se llegó a un acuerdo entre su gobierno”, en referencia al Gobierno de España, “la Unión Europea y el Reino Unido, y tenemos que seguir por ese camino”.