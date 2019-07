Màxim Huerta anuncia que “Máximo no va a dar más entrevistas”

Màxim Huerta, el ministro que menos tiempo ha durado en el cargo, al tener que cesar tras descubrirse que tenía una sociedad para pagar menos a Hacienda, no está consiguiendo mucho éxito en su vuelta a los platós.

El 8 de julio estrenó en TVE el programa, "A partir de hoy", que ha cosechado datos de audiencia muy por debajo de lo que lo que esperaba la cadena pública.

En el primer programa anunció una novedad. El cambio de nombre, para pasar, de Màxim a Máximo. Mirando a cámara, explicó: "En el último año me han llamado de todo: el de la tele, el ex, el de Ana Rosa Quintana, 'El breve'... Han sido tiempos convulsos, mucho, y tal vez por eso he querido recuperar la O de Máximo". Y lo explicó también como un homenaje a su padre.

Desde que se anunció su contrato con la TVE de Rosa María Mateo, el nuevo Máximo no ha parado de conceder entrevistas a todos los medios, para dar a conocer el programa. En más, en el primer día como presentador fueron sus tertulianos y colaboradores quienes lo entrevistaron.

Pero, por lo visto, se ha cansado de tantas declaraciones. Según ha podido saber El Chivato, ha comentado: "Máximo no va a hacer más entrevistas".

Es la respuesta que ha empezado a dar, ahora ocho días después del comienzo de su programa, cuando le llaman para conseguir unas palabras suyas.