Los medios extranjeros que más le preocupan al ministro Albares

Todas las instituciones, ministerios, organismos oficiales, grandes empresas e incluso asociaciones de cierta entidad cuentan con un servicio de elaboración de resúmenes de prensa. Les sirve para saber de qué se habla en los medios de comunicación escritos, tanto en general como sobre su ámbito especializado e incluso sobre ellos mismos.

El Chivato ha consultado los requisitos que establece el Ministerio de Asuntos Exteriores para el nuevo contrato de servicio de elaboración y suministro de los resúmenes de prensa nacional e internacional. Este contrato abarcará dos años, desde el 1 de marzo de 2023, y contempla enviar a determinados altos cargos del departamento de José Manuel Albares un archivo PDF diario, antes de las 07:45 de la mañana, de lunes a viernes y antes de las 09:45 de la mañana los sábados, domingos y festivos, a través de correo electrónico o WhatsApp.

La empresa que se encargue de esta tarea enviará diariamente dos archivos: “Prensa de la mañana”, con portadas de los principales diarios españoles y noticias de medios de nuestro país; y “Resumen prensa extranjera”, con portadas y artículos de medios extranjeros.

A la hora de seleccionar noticias de ámbito internacional, Exteriores establece un orden de prioridad. Los primeros son los medios anglosajones: “1º Reino Unido y 2º USA”, concreta. Les siguen los franceses, y después alemanes, italianos, latinoamericanos, y después los del resto del mundo.

Llama la atención que el Ministerio de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, precisamente, otorgue mayor importancia a lo que publique la prensa de Reino Unido y Estados Unidos, dos países de fuera de la UE, frente a lo que cuenten medios de Francia, Alemania e Italia, los grandes socios comunitarios.

Exteriores ha elaborado un listado de las páginas web y ediciones impresos de medios que debe revisar cada día la empresa que elabore los resúmenes. La prioridad efectivamente es la prensa norteamericana y después la europea.

En primer lugar, y frente al orden citado antes (“1º Reino Unido y 2º USA”) se cita a Estados Unidos: Washington Post, The New York Times, Wall Street Journal, Bloomberg y CNN. El segundo bloque es de medios del Reino Unido: The Guardian, The Times, The Economist, BBC, Reuters UK, The Daily Telegraph y SkyNews.

De Francia, en Exteriores dan importancia a lo que publique Le Monde, Le Figaro, Les Echos, Le Journal du Dimanche, Ouest France y Sud Ouest. En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung, el Süddeustche Zeitung, Der Spiegel, Bild, Deustche Welle y RTL.

Les siguen, por este orden, Italia, Bélgica y Portugal. Ya en octavo lugar se citan los medios de Marruecos (Al Massae, L’Economiste y Telquel), uno de los países que más trabajo le dan a Albares. No hay rastro de medios de Argelia (con quien siguen las relaciones congeladas), pero sí de Catar (Al Jazeera), México, Argentina y Brasil, así como las portadas de algunos medios de Venezuela, Cuba y Colombia.

Eso sí, todos los días Exteriores quiere que sus altos cargos vean las portadas del New York Times, The Times, The Economist (la revista es semanal), Le Monde, Le Figaro, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung, Corriere della Sera, La Repubblica y la web de ámbito europeo Politico.

En la sede de la diplomacia española interesa leer cada mañana lo que se publique en estos medios sobre España, de nuevo con un orden de prioridades. Lo más relevante es aquello que afecte a la Casa Real y al presidente del Gobierno. Después importan las noticias extranjeras sobre los ministerios y los ministros de España, otros altos cargos de la administración, reuniones internacionales que se celebran en nuestro país, la acción del Gobierno, la política (“con especial atención a la acción de las Comunidades Autónomas, partidos políticos, organizaciones sindicales…”), la economía, y “cualquier asunto relevante de la actualidad española que tenga repercusión en los medios internacionales”.

El resumen de prensa nacional debe incluir las portadas “por este orden, de El País, El Mundo, La Vanguardia, ABC, El Periódico, El Periódico de España, La Razón, Cinco Días, Expansión, El Economista”, la prioridad al seleccionar los artículos sobre política exterior son distintas que en el resumen internacional. En este caso, lo primordial son los actos del ministro que afecten a la política internacional, por delante de los viajes de los reyes, el presidente o los ministros a otros países, y otros temas de la política exterior de España.