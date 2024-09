Los militares españoles ya se han encontrado con osos en Eslovaquia

Militares españoles, en un ejercicio en Eslovaquia (Foto: Estado Mayor de la Defensa).

Las Fuerzas Armadas han sumado en los últimos meses un nuevo despliegue en el extranjero: Eslovaquia. Como ya sucedía en Letonia, el Ejército de Tierra ha empezado a enviar rotaciones de cientos de militares (alrededor de 700) que se integran en el batallón multinacional de la OTAN que refuerza la defensa del país centroeuropeo, igual que ocurre en otros del “flanco este” de la Alianza frente a Rusia.

En estas páginas se contó que entre los militares españoles que llegaron a Eslovaquia llamaron la atención unos carteles que pudieron ver en la base de Lest, en la zona centro-sur de Eslovaquia, que comparten con otros contingentes aliados.

Los carteles ofrecían unos consejos sobre “Qué hacer si te encuentras a un oso”. Resulta que en Eslovaquia se han registrado desde el verano de 2023 un buen número de incidentes por estos animales salvajes: osos que llegan a granjas y matan a los animales, casos en los que se encuentran con personas y huyen... incluso ataques a humanos, hasta el punto de que esta primavera una mujer extranjera murió al despeñarse por unas rocas cuando huía de un oso.

El Chivato ha podido confirmar que militares españoles ya se han encontrado con osos en Eslovaquia.

El canal de denuncias anónimas de militares ‘Ciudadanos de Uniforme’ ha publicado en los últimos meses varias quejas atribuidas a efectivos españoles desplegados en Eslovaquia, por ejemplo sobre la comida, el alojamiento... Pero hace unas semanas, en ese canal se publicó un mensaje que lamenta que “hay un montón de irregularidades en la misión”. El mismo mensaje circuló también por perfiles en Twitter.

La primera “irregularidad” trataba sobre los osos: “En España nos repitieron mil veces que aquí no se podía salir por la noche debido a la presencia de fauna salvaje peligrosa (osos), pero se lo están saltando a la torera, realizando ejercicios e instrucción nocturna, a pesar de que ya ha habido encontronazos con ellos (por ahora no ha sucedido nada grave)”.

El Chivato pudo recabar por distintas fuentes militares desplegadas en Eslovaquia una versión un poco distinta. Efectivamente, confirmaron que miembros de la Brigada ‘Almogávares’ VI de Paracaidistas (Bripac), que forman el grueso del contingente español, se encontraron con osos durante un ejercicio nocturno.

Pero rebajan el peligro de ese encuentro. Aseguran que los militares iban embarcados en VAMTAC, y que en un momento dado un dron de reconocimiento que acompañaba a los vehículos terrestres detectó animales salvajes. Estos drones disponen de cámaras térmicas, lo que facilitó la detección en la oscuridad de la noche. Había no un oso, sino un número bastante superior de estos animales salvajes.

De acuerdo con estos testimonios, no hubo un enfrentamiento, ni conatos de ataque de los que los militares españoles tuvieran que defenderse. Quienes salieron huyendo en este caso fueron las fieras, al notar la presencia de los vehículos militares.

Así que los soldados españoles no necesitaron poner en práctica los consejos de los carteles de la base de Lest, que recomiendan intentar hacer el menor ruido para no ser detectados por los osos salvajes que se mueven por las zonas boscosas de Eslovaquia. En caso de que el oso se dirija hacia ellos, se aconseja “subir a un árbol”, como último recurso para evitar el ataque.