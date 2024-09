El Ministerio de Igualdad venderá tazas, bolsos y abanicos con lemas feministas.

El Ministerio de Igualdad ha elaborado distintas leyes desde su creación, en enero de 2020, cuando el presidente del Gobierno creó esta cartera y la adjudicó a la dirigente de Podemos Irene Montero. En la pasada legislatura, se reformó la ley del aborto, se aprobó la conocida como ley ‘trans’, la ley del ‘solo sí es sí’, y la ley Rhodes sobre la protección del menor.

Es una agenda legislativa que ahora se ha reducido. El Ministerio, en manos de la socialista Ana Redondo tras las constantes polémicas que protagonizó la cúpula de Igualdad en el mandato anterior, trabaja en una ley sobre el racismo que espera presentar en los próximos meses.

Sin embargo, gran parte de la tarea de esta cartera se está dirigiendo a campañas de concienciación —sobre cualquier tipo de discriminación, por sexo, etnia, raza u orientación sexual— y a la celebración de actos con expertos sobre igualdad que también sirvan para sensibilizar. Por ello, ha sacado a concurso un contrato por importe de 45.000 euros para distribuir merchandising en los eventos que organice la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, o para cualquier acto donde los municipios quieran repartir utensilios contra el machismo.

Con esos fondos, las autonomías y los ayuntamientos pueden adquirir o fabricar vasos, bolsos, abanicos, pulseras, etc. con lemas feministas. Igualdad sacó a concurso esa iniciativa antes del verano, porque gran parte de ese material se emplea en las fiestas municipales que se desarrollan lugar durante el periodo estival.

El Ayuntamiento de Alicante, por ejemplo, elaboró las conocidas como tote bags, unas bolsas para llevar al hombro, con lemas como: “El amor no duele”; “Camino a casa no quiero ser valiente, quiero ser libre”; “Ni golpes que duelan ni palabras que hieran”; o “Quien bien te quiere no te hará llorar”. Frases habituales en concentraciones feministas como la del 8 de marzo por el Día de la Mujer.

También fabricaron abanicos, sombreros o servilletas desechables con el lema “Planta cara” acompañado de teléfonos de ayuda a las víctimas de violencia de género.

En Cáceres, el consistorio optó por vasos reutilizables y pulseras reflectantes con la frase: “Respétame. Por unas fiestas libres de acoso”. Estas iniciativas se han extendido por todos los municipios del país. En Calpe (Alicante) y Cuéllar (Segovia) repartieron libretas y vasos de plástico bajo el título “No es no”, uno de los principales lemas que utilizó Irene Montero para defender su ley del ‘solo sí es sí’.