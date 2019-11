“Con mis datos, no”: peticiones a las operadoras para esconderse del INE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó, el pasado lunes, un registro de los movimientos de terminales móviles en España. Hasta este viernes, el organismo ha puesto en marcha la primera fase de un proceso en el que también habrá registros de días festivos y vacaciones.

El anuncio del INE provocó no pocos malentendidos entre los usuarios de teléfonos móviles. Tras conocerse que el organismo iba a realizar un seguimiento a estos dispositivos, muchos propietarios ofrecieron varias soluciones para que no quedase registro de la localización durante estos días. Según ha podido saber El Chivato, algunos usuarios han optado incluso por encender el modo avión durante estos días para evitar que haya registro de la localización.

Vodafone, Telefónica y Orange son las operadoras móviles que aceptaron participar en el estudio del INE. El Chivato ha podido confirmar que, desde que se anunció el estudio, las tres operadoras han experimentado un repunte en las llamadas pidiendo que no se faciliten sus datos a terceros.

Fuentes de Vodafone han explicado a El Chivato que ha habido un incremento en estas llamadas para evitar su participación en el estudio. Esta gestión se realiza a través de una aplicación, MiVodafone, que “no es una aplicación donde la gente se suele meter”, han admitido desde la operadora.

Desde Vodafone han rechazado dar el dato sobre cuántas llamadas han recibido, ya que “la gente que se ha desactivado ha sido para proteger su privacidad, de modo que no nos está permitido dar datos de quienes han pedido darse de baja”.

El Chivato ha contactado, asimismo, con Orange. Desde la plataforma han repetido que “no ha sido muy drástico” el incremento en la petición de bajas, aunque también se han negado a dar datos concretos. Desconocen esa cifra, aseguran.

Por otro lado, Telefónica ha recordado que “los datos siempre han sido privados”, y, como consecuencia, “no han detectado un aumento de solicitudes”. Pero sí se ha multiplicado el número de peticiones de información sobre esta campaña. “Ha habido mucha desinformación”, han reconocido.

Desde Vodafone abundan en esta cuestión y aseguran que el procedimiento que ha puesto en marcha el INE lleva en marcha “desde hace un año y medio”, y “no es el Gran Hermano que parece” porque “es difícil seguir el rastro de un móvil”. Según fuentes de la operadora, el seguimiento no consiste en seguir el terminal como tal, si no en realizar una “foto fija” de una zona concreta. “La aplicación no sabe si estás en El Corte Inglés o en la Fnac, pero sí que estás en Callao”, advierten.