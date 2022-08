Mutismo en Lidl sobre si su coche eléctrico se comercializará en España

La cadena alemana Lidl lanzó al mercado recientemente un producto muy diferente a lo que su público consumidor está acostumbrado: un coche eléctrico. El vehículo solo se comercializó en Alemania y estuvo a la venta durante un periodo de tiempo muy corto, aunque esto no supuso un inconveniente: fue un éxito rotundo. En cuarenta y ocho horas el Elaris Finn, que es como la empresa ha bautizado el coche, se agotó en todo el país.

Lo más llamativo de este lanzamiento es el método de pago ya que Lidl Alemania permite al cliente, a través de Lidl Plus, la oportunidad de hacerse con el coche a través de una suscripción. Esto permite que el comprador se haga con el vehículo pagando cuotas de 222 euros al mes. Utilizando este método de pago, el cliente se ahorra 269 euros de los 20.330 que es el precio total del vehículo.

Parece ser que la causa del éxito de esta oferta, dejando de lado la comodidad que supone el pago fraccionado, son las características del vehículo. Este modelo destaca por su tamaño: tiene 1,56 metros de ancho, 1,57 de alto y 2,87 metros de largo.

Pues bien. En estos momentos es toda una incógnita saber si el Elaris Finn llegará a España. El Chivato se ha interesado por esta posibilidad, pero la empresa alemana no ofrece información al respecto. Al menos de momento.

Teniendo en cuenta el éxito de la oferta local, Lidl Alemania no descarta expandir el proyecto a otros países. Aunque, la compañía no confirma todavía si el coche se podrá adquirir en un futuro desde la aplicación de Lidl Plus en España. Hay que esperar a septiembre para salir de dudas, explican.