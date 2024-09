Los periodistas ya no saben qué hacer para entrevistar a Edmundo González

La oposición venezolana se lía con las peticiones de entrevistas a Edmundo González.

Edmundo González lleva más de una semana en España, y, sorprendentemente, no ha dado ninguna entrevista a ningún medio de comunicación. Ha hablado el ministro Albares, ha hablado el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, pero el político que se presentó a las elecciones contra Nicolás Maduro no.

Una de las dificultades para que se difunda esta entrevista con el opositor es que no está claro quién es el responsable de prensa al que hay que consultar para pedir esta entrevista. El Chivato ha podido hablar con periodistas políticos que han realizado esos trámites y no han llegado a nada.

Estos profesionales han consultado a más de diez opositores de todo tipo, entre los que hay periodistas, activistas, responsables de prensa y expolíticos que ahora viven en Madrid. En total más o menos unas diez personas, con todas las que ya han hablado.

Los periodistas y responsables de prensa han ofrecido dos respuestas poco comunes. Una de ellas, es que no tiene acceso a Edmundo González, al cual Exteriores no va a reconocer hasta que no muestren las actas oficiales. La otra ha sido ofrecer un contacto de prensa de otro equipo de comunicación que en ningún caso contestaba. Algún número correspondía a un terminal localizado en Miami y tampoco ha contestado.

Entre los activistas y los expolíticos las respuestas ofrecidas han sido dos. O dar el teléfono de un responsable de comunicación de los anteriormente mencionados o señalar que no les habían confirmado con quién tienen que hablar los periodistas para este tipo de peticiones.

Mientras la ansiada entrevista ve o no la luz, según adelantó ECD, Sánchez tiene decidido reconocer a Edmundo González de aquí a enero si se mantiene callado. Un compromiso que le comunicó el propio presidente del Gobierno, en la reunión que ambos mantuvieron en La Moncloa, en la que buscaba interesarse también por su situación y la de su familia.

Pedro Sánchez se ha propuesto liderar un frente en Europa para sacar a Nicolás Maduro del poder. Pero para ello ha puesto como condición al líder opositor venezolano que no tenga actividad política en España y solo se dedique a publicar cartas.