Oriol Junqueras busca refugio en los Salmos

Este lunes, 24 de diciembre Oriol Junqueras cumplió 417 días en la cárcel. Cesado como vicepresidente de la Generalitat, fue enviado a prisión provisional el 5 de noviembre de 2017 por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, y desde entonces ha pasado por los centros penitenciarios de Estremera (Madrid) y Lledoners (Barcelona).

En Lledoners, recibe numerosas visitas, muchas de ellas de políticos de ERC y de otros partidos con los que prácticamente “despacha”. Pero la rutina diaria del líder de Esquerra pasa por detalles más cotidianos: acude a talleres, se encarga de tareas comunitarias de su módulo, y como él mismo escribió en un artículo en sus primeras semanas en prisión, aprovecha el tiempo para reflexionar y, “como católico, para rezar”.

Junqueras ha explicado en varias ocasiones su fe católica, si bien en alguna entrevista dijo que iba “poco” a misa. Ahora se ha informado de que en prisión acude a la eucaristía. Su entorno se quejó incluso de que en Estremera le ponían obstáculos para asistir.

Durante una temporada de su etapa como historiador estuvo investigando en los Archivos Secretos del Vaticano, e incluso mantuvo un encuentro con el cardenal Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI.

En ese contexto se entiende un artículo de Junqueras que ha aparecido recientemente, según ha podido leer El Chivato, en un medio de comunicación italiano, “La Fede Quotidiana”, una web de noticias sobre la Iglesia Católica en todo el mundo, pero con especial atención a la Santa Sede y al Papa. “De Salmos y de Juicios”, el artículo de Junqueras, ha sido traducido del catalán al italiano.

El líder de ERC cita conceptos judíos, incluso de la cábala, y también del Nuevo Testamento, para llegar a la conclusión de que Dios ama la bondad de los hombres y le agrada que hagan el bien sin exigirles que crean en él, ya que millones de personas hacen el bien sin ser creyentes.

Llama la atención el dominio y el conocimiento que Oriol Junqueras exhibe de la Biblia. Por ejemplo, destaca que los Salmos, las alabanzas poéticas atribuidas al rey David, son la parte del Antiguo Testamento más citada en el Nuevo.

Incluso aporta el dato de que en los cuatro evangelios Jesucristo cita los Salmos unas 200 veces, más del doble que las que hace del resto del Antiguo Testamento.

De entre todos los salmos, en su artículo destaca el número catorce del salterio cristiano (el número quince, en la versión judía), que comienza así: “Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? / ¿Quién habitará el Monte Santo?”; y que incluye algunas sentencias destacadas sobre quién puede ser considerado justo a los ojos de Dios, teniendo en cuenta la situación judicial de Junqueras:

Justo es: “El que procede rectamente / y practica la justicia; / el que dice la verdad de corazón / y no calumnia con su lengua. / El que no hace mal a su prójimo / ni agravia a su vecino, / el que no estima a quien Dios reprueba / y honra a los que temen al Señor. / El que no se retracta de lo que juró, / aunque salga perjudicado; / el que no presta su dinero a usura / ni acepta soborno contra el inocente. / El que procede así, nunca vacilará”.