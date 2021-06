A Pablo Casado le preocupa que sea Ayuso quien se lleve los aplausos en Colón

Pablo Casado ha justificado esta semana su presencia en el acto contra los indultos a los presos del ‘procés’ en la plaza de Colón argumentando que su obligación es estar con la “España real”.

El Chivato ha podido escuchar en la planta noble de Génova que el líder del PP está molesto con la insistencia de los periodistas en la manifestación que compartirá con Vox el próximo 13 de junio.

Se ha quejado de que la agenda mediática esté “ocupándose del dedo y no de la luna”, por “centrarse en si se hará o no una foto con la extrema derecha” en esa protesta, dos años después de la imagen en Colón que compartió con Santiago Abascal y con Albert Rivera, ex líder de Ciudadanos, y que terminó beneficiando solo a Vox.

Pero hay otro foco de inquietud para Casado relacionado con ese acto. Según le ha llegado a El Chivato, al líder del PP le preocupa que sea Isabel Díaz Ayuso quien se lleve todos los aplausos en la manifestación de Colón y le reste protagonismo como jefe de la oposición.

No pasa por alto que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido vitoreada en sus paseos por las calles de la capital por su política de apertura de la hostelería, en la que sigue insistiendo estos días con mayor ahínco si cabe. Casado teme que esa ovación ciudadana le “eclipse” en la protesta contra los indultos.