Pablo Iglesias huyó de los periodistas tras escuchar en la calle gritos de “asesino”

La escena tuvo lugar este jueves tras el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus. Un grupo de unas 10 personas se agruparon a la salida del Palacio Real para gritar “asesino” al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cuando abandonaba el recinto.

Este mismo grupo le increpó con gritos de “fuera” y “dimisión” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras entraba en el coche oficial. Uno de los manifestantes llevaba una cacerola y una cuchara.

Con los ánimos encendidos, ni el presidente ni el vicepresidente se detuvieron con la prensa, como sí hizo por ejemplo Carmen Calvo, Pablo Casado, Alberto Núñez Feijóo y hasta el presidente de la Generalitat, Quim Torra.

El Chivato pudo escuchar algunas críticas de los informadores que se encontraban allí ante el plante de Pablo Iglesias. Muchos de ellos se habían desplazado para cubrir la salida de autoridades en directo para sus programas de radio y televisión. “Nos ataca y no tiene ni un mínimo detalle con nosotros”, se quejó un veterano reportero político.

“Yo creo que se ha ido corriendo al escuchar que le gritaban asesino y eso iba a emitirse en directo en todas las televisiones”, intentó justificarle otro periodista.

Por si esto fuera poco, los redactores que cubren habitualmente la información del Gobierno han destacado a El Chivato otro plante protagonizado por el vicepresidente esta misma semana. Se produjo el pasado martes en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros.

Iglesias había presentado en esa reunión del gabinete el primer informe de Gobierno sobre sus primeros seis meses al frente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sobre la gestión del Covid-19.

Los periodistas esperaban con ganas a Iglesias tras sus ataques a la prensa en la anterior comparecencia en La Moncloa. Sin embargo, sin mediar explicación alguna, el vicepresidente no apareció en la sala de prensa del complejo y su informe sobre la Agenda 2030 fue presentado por la ministra portavoz, María Jesús Montero.

Una ausencia que tampoco entendieron los profesionales que, a día de hoy, no saben si no salió porque “no quiso, no pudo, o no le dejaron”. El malestar con la actitud del vicepresidente es palpable entre ellos.