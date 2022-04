Pablo Iglesias patina en su análisis militar sobre la guerra de Ucrania

Rusia anunció a principios de abril un cambio de estrategia en el ataque a Ucrania. Retiró tropas del norte del país, sobre todo las que asediaban Kiev desde el inicio de la ofensiva, para centrarse en conquistar el este del país, las zonas de Donetsk y Lugansk, en las que los separatistas prorrusos han declarado la independencia.

Los rusos sí han tomado Mariupol, y parece que la estrategia del Kremlin se centra ahora en consolidar las conquistas en el Donbás, para conseguir un corredor terrestre que una esos territorios con la península de Crimea, ya anexionada por Rusia.

Las fuerzas ucranianas han conseguido evitar que la capital cayera en manos rusas, lo que se interpretado, allí y en toda Europa, como una victoria parcial de Ucrania, y una muestra de que el ejército ruso no ha logrado sus objetivos máximos.

El Chivato ha podido comprobar que estos días ha vuelto a circular un vídeo de Pablo Iglesias que ahora parece que ha quedado superado por los acontecimientos. Se trata del monólogo o reflexión que el ex vicepresidente segundo del Gobierno hizo en su programa ‘La Base’, que emite Público.es.

Iglesias habló sobre el envío de armamento que distintos países de la OTAN estaban realizando para reforzar a las fuerzas ucranianas y se posicionó claramente en contra.

“Tengo amigos militares, algunos con experiencia de guerra”, afirmó. Y contó que les había preguntado sobre el envío de armas: “Todos me dicen que no parece probable que el envío de material militar ofensivo pueda alterar la correlación de fuerzas entre Ucrania y Rusia”.

Iglesias insistió en que, según el análisis de sus amigos militares, “la superioridad militar de Rusia es tan abrumadora, y aunque es verdad que la voluntad de resistencia de amplios sectores de la población ucraniana podría ser un factor, difícilmente podría ser suficiente para superar al ejército ruso”.

Añadió que algunos de esos amigos militares le comentaron “incluso que no sería descartable que todo ese material militar enviado con las mejores intenciones acabara al final en manos de Putin”. La única forma de frenar militarmente a Rusia, según los contactos de Iglesias, sería que una coalición de países de la OTAN, liderada por Estados Unidos, atacara a las fuerzas rusas que han invadido Ucrania.

Ese monólogo de Pablo Iglesias, del 2 de marzo, daba por hecho que Ucrania no podría resistir, y que ni los lanzacohetes, ni las ametralladoras, ni otras armas enviadas por la OTAN a los ucranianos servirían de nada.

Sin embargo, lo cierto es que la resistencia ucraniana al menos ha logrado evitar la toma de Kiev, de Jarkov y de otras ciudades, aunque finalmente haya caído Mariupol. Y no pocos analistas destacan precisamente la efectividad que han tenido algunas de las armas donadas, como los lanzagranadas, en frenar el avance de las columnas de carros de combate y vehículos blindados rusos.

¿Quiénes fueron los ‘consejeros’ militares que hicieron ese análisis que contó Pablo Iglesias? No dio los nombres, pero no hay que olvidar quién fue jefe de su gabinete como vicepresidente segundo: el general del Aire retirado José Julio Rodríguez, Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), es decir, máximo responsable de la estructura operativa de las Fuerzas Armadas, entre 2008 y 2011.

Desde sus inicios, Podemos ha presumido de contar con simpatizantes entre los militares, pese a que tradicionalmente se considere a los miembros de las Fuerzas Armadas más bien escorados hacia la derecha. Llegó a mantener contactos con generales retirados, y realizó algunas propuestas en materia de Defensa, para intentar desprenderse de la etiqueta de antimilitarista. Incluso algunos dirigentes se han dejado ver con los responsables de la asociación ‘Militares con Futuro’.

