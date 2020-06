Pablo Iglesias se resiste a hacer campaña a favor de Calviño

Ciudadanos ha mostrado su apoyo a la candidatura de la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, para la presidencia del Eurogrupo. Ha asegurado que se trata de una “buena noticia para España y el conjunto de Europa”.

A través de un comentario en la cuenta oficial de Twitter, el partido que preside Inés Arrimadas ha mostrado su convencimiento de que Calviño puede “hacer una gran labor al frente del Eurogrupo”.

El partido naranja se expresó así minutos después de que Moncloa anunciara la candidatura de la vicepresidenta económica del Gobierno para presidir un órgano clave en la cooperación entre los miembros de la zona euro.

El PP también ha mostrado su apoyo a Nadia Calviño, a través de su portavoz en el Senado, Javier Maroto, quien ha defendido la figura de la vicepresidenta por su capacidad técnica. Hasta Vox, alejado completamente del respaldo al Gobierno en el resto de asuntos, ha celebrado la candidatura de la ministra de Economía.

En cambio, según lamentan a El Chivato destacados dirigentes del PSOE, el vicepresidente Pablo Iglesias, principal miembro del Gobierno de coalición por parte de Unidas Podemos, no ha salido todavía a apoyar públicamente a Calviño.

En ámbitos económicos del Gobierno recuerdan que estas candidaturas suelen ir acompañadas de un apoyo entusiasta del país del que sale el aspirante, incluyendo el respaldo unánime del presidente, el vicepresidente y los ministros.

El Chivato ha podido escuchar las reticencias en el equipo de Iglesias por verse obligados a apoyar a la vicepresidenta para liderar el Eurogrupo “por el mero hecho de ser española”.

Recuerdan que Calviño ha sido el contrapeso de Iglesias en el Gobierno y ha frenado todas las aspiraciones sociales del líder de Unidas Podemos. Y no olvidan que ahora, si logra su objetivo, lo seguirá haciendo también desde Europa.

“Sería una estupenda noticia que saliera adelante la candidatura de Nadia Calviño. Sin duda, esa mayor presencia de España ayudaría a que los debates europeos pudieran llegar a conclusiones favorables para corregir los enormes desequilibrios centro-periferia”, ha comentado estos días el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

En Bruselas también ha sorprendido ese tímido apoyo a la propuesta de Pedro Sánchez de su principal socio, Podemos. “Todavía no le he escuchado una declaración oficial. Se oyen muchos apoyos pero aún no le he oído nada al vicepresidente segundo del Gobierno”, ha escuchado también El Chivato a un ministro socialista.