Pablo Iglesias la toma con Ultras Sur (y viceversa)

Vinicius en Mestalla.

La polémica suscitada por los insultos racistas que algunos aficionados del Valencia dirigieron a Vinicius en el partido de Liga disputado en el estadio de Mestalla el pasado domingo está copando las tertulias en radio y televisión esta semana, pese a coincidir con la campaña electoral.

No pasó la oportunidad de comentar el asunto Pablo Iglesias. El ex líder de Podemos habló de ello en el monólogo de opinión con el que comienza su programa ‘La Base’, en la nueva televisión Canal Red. Iglesias no se limitó a condenar el racismo de algunos aficionados valencianistas. Su argumentación acabó derivando en un ataque a políticos y periodistas por su “tolerancia frente al fascismo”, y contra Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska por la muerte de una treintena de subsaharianos ante la valla de Melilla el pasado verano.

Florentino Pérez declaró que la solución al problema del racismo es cambiar la estructura arbitral. Luego, encargó dirigir la animación del homenaje a Vinícius a un conocido ultra navajero, líder histórico de los nazis de UltrasSur



🔴 Programa completo: https://t.co/a5SP0y4REX pic.twitter.com/4xJLW8ncqo — Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) May 24, 2023

También señaló a Florentino Pérez. Al presidente del Real Madrid le reprochó que, tras sus lamentos por los gritos racistas a su delantero, “encargó dirigir la animación del homenaje a Vinícius a un conocido ultra navajero, líder histórico de los nazis de Ultras Sur, José Luis Ochaíta”.

Ochaíta fue un cabecilla de los Ultras Sur en las décadas de los 80, 90 y 2000. Pero actualmente es el líder de la peña Veteranos, una de las que integran la Grada Fans con la que Florentino Pérez sustituyó hace años a los Ultras Sur en el fondo sur del Estadio Santiago Bernabéu.

La expulsión oficial de los Ultras Sur se produjo tras una guerra interna por el poder en la peña radical madridista, en la que José Luis Ochaíta se vio amenazado por otros ultras más jóvenes. Actualmente, Ultras Sur sigue congregando antes de los partidos en el Bernabéu a cientos de aficionados en la calle de Marceliano Santa María, sus miembros viajan a algunos partidos fuera de casa y antes de la final de la Copa del Rey en Sevilla se enfrentaron a los Indar Gorri, los ultras del Osasuna y enemigos históricos. Quienes aún se declaran “ultrassur” aborrecen a José Luis Ochaíta por “traidor”, pese a esa referencia de Pablo Iglesias. Y tampoco les cae precisamente bien Pablo Iglesias.

Apenas horas después de esas palabras del ex líder de Podemos en su programa de televisión, la cuenta oficial de Ultras Sur y varios de sus miembros difundieron una misma imagen. La foto mostraba la calle de Marceliano Santa María, con una pancarta colgada por Ultras Sur en la que se veía una figura con coleta y perilla, abrazada a otra con la calavera del grupo Bukaneros, los ultras del Rayo Vallecano. En la pancarta se podía leer “El Guardaespaldas. La historia de amor de Bucaneros y la rata vendeobreros”.

Era una clara referencia a los miembros del equipo de seguridad de Podemos que fueron detenidos por reventar el mitin de Vox en Puente de Vallecas en abril de 2021 y enfrentarse a los policías antidisturbios. Varios de estos trabajadores de seguridad de Podemos, que protegen actos del partido y también el chalet de Galapagar de Pablo Iglesias, fueron identificados como miembros de la peña Bukaneros. Este grupo es de tendencia de extrema izquierda, y también está enfrentado a los Ultras Sur, de extrema derecha.

Ese miércoles jugaban en el Bernabéu el Madrid y el Rayo. Los Ultras Sur difundieron esa pancarta coincidiendo con ese partido, pero también horas después de las palabras Pablo Iglesias, fuera o no para reaccionar a las palabras del ex vicepresidente segundo.