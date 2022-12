Pablo Iglesias vigila para que no se cuente nada sobre su canal de televisión con Roures

El 21 de noviembre, Pablo Iglesias anunció su próximo proyecto empresarial. Tal y como había adelantado Confidencial Digital, el ex vicepresidente se ha aliado con Jaume Roures para crear ‘Canal Red’, una televisión online con la que influir en las próximas elecciones.

En este nuevo canal se integrará el podcast de ‘La Base’ y el digital ‘LUH! Noticias’ y varios programas que ahora se emiten en Público. Trabajadores como Juan Carlos Monedero, Julián Macías, Carla Galeote y Alfredo Serrano tendrán su propio espacio en Canal Red, un nuevo medio de comunicación que tendrá su propia app, aunque está pensado para que se emita “principalmente por Youtube”.

El Chivato ha podido comprobar de primera mano que Pablo Iglesias lleva el desarrollo y la creación de este nuevo canal de televisión con gran secretismo. Para empezar, fuentes cercanas a él, que avisaron a este medio de comunicación de que el ex secretario general de Podemos estaba promoviendo esta iniciativa, “reconocen que no han podido averiguar más detalles de posibles novedades sobre Canal Red”.

No hay datos sobre las cuestiones más esenciales: cómo será la programación de la televisión online, si ya se han conseguido unos platós donde grabar los espacios, si se ha realizado algún fichaje más…. No obstante, las fuentes no han podido averiguar más detalles. “Se les nota muy a la defensiva”, explican.

En la búsqueda de más información, El Chivato también se ha puesto en contacto con unas diez personas, entre trabajadores de ‘La Base’ y personas cercanas a Pablo Iglesias. Varias de esas fuentes no contestaron, o se limitaron a decir “espera un momento que voy a preguntar, a ver si me dan permiso para contar algo” o “déjame que pregunte qué estrategia están siguiendo con los medios de comunicación y te vuelvo a contestar”, para luego no recibir respuesta.

No obstante, dos de esos trabajadores, añadieron algún detalle de interés. Uno de ellos explicó que “no tenía ni idea de cómo iba el desarrollo del canal”, ya que era algo que “se estaba debatiendo solo en Dirección”. El otro explicó a El Chivato que desde el equipo gestor les habían “pedido que no contaran nada, ya que había varios temas burocráticos que estaban pendientes de decidirse”.