Pedro Sánchez está dolido por la ‘traición’ del PNV con el caso Begoña Gómez

El miércoles de la semana pasada no fue un día fácil para Pedro Sánchez en el Congreso. A las duras intervenciones de la oposición contra su plan de regeneración democrática, hubo que añadir las dudas que empiezan a surgir entre sus socios por los negocios de su esposa, Begoña Gómez.

El presidente del Gobierno se esperaba réplicas duras desde la oposición, como efectivamente lo fueron las de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Pero, según ha escuchado El Chivato en el entorno del líder del PSOE, a Sánchez le pilló por sorpresa que uno de los socios preferentes del Ejecutivo, el PNV -cuyos votos fueron fundamentales para tumbar el Gobierno de Mariano Rajoy mediante una moción de censura en 2018, y lo han seguido siendo para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa- diese la semana pasada un “salto gigante”, colocándose en la misma posición que PP y Vox.

Aitor Esteban reprochó directamente al presidente: “Me sorprende que nadie diga que hay cosas que no se deben hacer, no porque las prohíba la ley, sino porque no se deben hacer”, en referencia a los negocios de Begoña Gómez.

Centrándose en el “aspecto ético” de las actividades de la esposa de Sánchez, utilizando La Moncloa como centro de sus operaciones empresariales, Esteban abundó en el reproche a la actuación del matrimonio presidencial.

“No abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos”, afirmó, mirando fijamente al presidente. “Seguramente no habrá caso penal –añadió- pero hay límites más allá de lo legal. Es puro sentido común. Hay cosas que no se deben hacer. Y hay que decirlo. Cuando suceden estas cosas, hay que llevarlas al punto de gravedad que tienen… Pero negar este tipo de cosas y no abordar el aspecto ético me parece un error por parte de todos”.

Pedro Sánchez se siente dolido por la ‘traición’ del PNV con el caso Begoña Gómez, según ha escuchado El Chivato en ámbitos próximos a La Moncloa. Prueba de ello, aseguran, es que el líder socialista no levantó la vista de su escaño mientras duró la intervención de Aitor Esteban.

No hubo muecas y gestos despectivos, como suele hacer cuando el que pronuncia los mismos reproches es el líder de la oposición. Sánchez tampoco aludió a este asunto en su réplica al portavoz del PNV.

El Chivato ha podido escuchar en el entorno de Esteban que el líder nacionalista da esta explicación: “No tiene nada en contra del presidente ni del PSOE”, sino que solo buscó poner voz a otros socios del Ejecutivo que –aseguran en el PNV- critican duramente por detrás a la esposa del presidente del Gobierno, pero no lo hacen en público.