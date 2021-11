‘El pequeño Nicolás’ promueve las tarjetas ‘black’

El nombre de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido popularmente en los medios como ‘El pequeño Nicolás’, saltó a la fama en 2014 cuando la Policía Nacional lo detuvo por supuestos delitos de estafa y usurpación de funciones públicas. Fue acusado de hacerse pasar por colaborador del Centro Nacional de Inteligencia, enviado de la Casa del Rey y representante de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Tras destaparse su caso, Gómez Iglesias ha alternado unas etapas más discretas con proyectos más expuestos a la luz pública. Anunció que iba a lanzar un partido político para las elecciones generales de 2015, participó en ‘Gran Hermano VIP’ en 2016, buscó inversores para comprar el Real Murcia Club de Fútbol...

Su próxima reaparición ante las cámaras está prevista para este miércoles 17 de noviembre. Una agencia de comunicación ha empezado a convocar a los medios para este día en la Carrera de San Jerónimo, delante del Congreso de los Diputados. Supuestamente, Francisco Nicolás Gómez Iglesias va a liderar una concentración “a favor de la democratización de las tarjetas black”.

Según el vídeo que el propio Gómez Iglesias ha difundido, todos sus amigos tenían una tarjeta ‘black’. Asegura que tener una tarjeta así, para gastos casi ilimitados y opacos da “un poder impresionante”: “Todo el mundo se quiere acercar a ti, literalmente”, explica.

No está claro si es sólo un modo de llamar la atención, o alguna campaña publicitaria o de marketing para la que alguna empresa u organización ha fichado a Francisco Nicolás Gómez Iglesias. Pero éste afirma, para crear más expectación, que “hasta ahora no he querido contar nada”, pero ahora va “a tirar de la manta: lo voy a contar en mis redes sociales todo sobre las tarjetas ‘black’... y va a arder Troya”.

Durante los años previos a su detención, ‘El pequeño Nicolás’ consiguió ganarse la confianza de algunos dirigentes políticos, grandes empresarios y agentes de los servicios de seguridad, accedió a lugares muy restringidos y llevó un nivel de vida llamativamente elevado para un estudiante universitario de 20 años.

Siete años después de su detención, Gómez Iglesias ha empezado a recibir condenas judiciales. En junio se conoció la condena a un año y nueve meses de cárcel por falsificar el DNI para que un amigo hiciera por él el examen de la Selectividad, y en julio se hizo pública otra sentencia que le impone tres años de cárcel por hacerse pasar por enviado del Gobierno y de la Casa del Rey en un viaje a Ribadeo (Lugo).