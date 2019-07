A Podemos no le interesan los periodistas

La Asociación de Periodistas Parlamentarios organiza cada año un curso de verano, que este año se celebra del 8 al 10 de julio, con el título "Parlamento y Sociedad en el Siglo XXI: del bipartidismo a la España diversa", y se desarrolla en la Universidad Rey Juan Carlos.

El lunes fue la apertura del curso, en la sede de la URJC en la calle Ferraz de Madrid, con la presencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, que inauguró la jornada junto al Rector de la URJC, Javier Ramos.

Tras la apertura del curso, estaba prevista una mesa redonda en la que participaban los portavoces de los principales grupos parlamentarios: PSOE, PP, C's, Vox y Unidas Podemos. Un debate que los organizadores del curso llevaban semanas preparando para ajustar los calendarios de los participantes.

Acudieron el portavoz del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas; el del PP, José Antonio Bermúdez de Castro; Guillermo Díaz, diputado de Ciudadanos; y Macarena Olona por parte de Vox. Pero de Unidas Podemos no apareció nadie.

Según le cuentan a El Chivato, los organizadores del curso se habían puesto en contacto, con tiempo, con Podemos, pero nadie contestó durante semanas. La semana pasada, desde el partido dijeron que traerían a alguien de la formación morada para participar en la mesa redonda, sin especificar quién.

Sin embargo, el viernes, 5 de julio, con todo ya cerrado y sin tiempo para modificar nada, mandaron un comunicado a la organización diciendo que lo lamentaban pero que “por problemas de agenda”, no podría asistir nadie.

Existe un gran cabreo en la Asociación de Periodistas Parlamentarios con el partido de Pablo Iglesias, no por no asistir, sino por estar previsto que participasen los cinco grupos parlamentarios y que finalmente no se acudieran. No entienden cómo Unidas Podemos, que cuenta con 42 diputados, no pudo mandar a nadie.

A título de precedente, antes de las elecciones generales Podemos no envió ningún representante al debate sobre política de defensa, al que acudieron todos los partidos restantes.