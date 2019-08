Por qué a Rosa María Mateo no le afectan las críticas sobre RTVE

Lo que se planteaba como una breve etapa se ha convertido en un mandato de un año entero. Hablamos del periodo para el que se eligió a Rosa María Mateo como administradora provisional de RTVE.

Mateo aseguró en febrero –seis meses después de su nombramiento- que su intención era dimitir en cuanto se formara un nuevo Gobierno. Ella había aceptado el puesto, dijo, “para un periodo muy provisional” y esa seguía siendo su intención. Pero no abría la puerta a un tiempo de interinidad, sin nadie al frente del timón.

Pues bien. Este tiempo se ha convertido en un largo y turbulento año en el que Rosa María Mateo ha sido el objetivo de la oposición en una RTVE que ha cosechado datos bastante negativos.

La mala gestión ha llevado a la radio televisión pública a mínimos históricos de audiencia. Trabajadores de la Corporación, periodistas y políticos de la oposición, achacan a Mateo falta de preparación y de experiencia para gestionar una empresa como RTVE. Sin embargo, a la periodista no le afectan las críticas recibidas durante estos doce meses.

Según ha podido escuchar El Chivato por fuentes cercanas a Rosa María Mateo, la administradora única no está preocupada por el balance que realizan algunos de su gestión al frente de RTVE. Está “tranquila”, afirma, porque tiene claro que su etapa profesional ha concluido. No va a volver a buscar trabajo. De ahí que las críticas no le estén afectando tanto.