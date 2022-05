Por qué el alcalde Almeida dudó sobre si asistir a la final de la Champions

Una de las anécdotas de las celebraciones del Real Madrid por su 14 Champions la dejó el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, cuando recibió al equipo en el ayuntamiento el pasado domingo. Primero, los jugadores lo saludaron a él y a la vicealcaldesa, Begoña Villacís.

El tono fue de cordialidad y amabilidad en todo momento, a pesar de que Almeida es un reconocido seguidor del Atlético de Madrid.

Cuando finalizó su discurso, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, al igual que hizo con Isabel Díaz Ayuso, le entregó al alcalde una réplica de la Copa de Europa. La levantó tres veces y ahí puso punto y final. No se puso la camiseta como sí hizo la presidenta de la Comunidad.

Almeida presenció la final de la máxima competición continental en directo, en el palco del estadio de Saint-Denis, en París, donde los blancos se llevaron el pasado sábado la victoria ante el Liverpool.

El Chivato ha podido escuchar, a personas del Ayuntamiento del Madrid, que José Luis Martínez-Almeida tuvo dudas, horas antes del partido, sobre si asistir al partido.

Ayuso llegó a la capital francesa con tiempo para lucir su madridismo y posó con una bufanda del Real Madrid, que compartió a través de las redes sociales. Días antes del encuentro el propio Almeida fue contundente:

-- “Va a ganar el Madrid 3-1. Estoy seguro. No tengo dudas de que marcará Benzema, aunque mi debilidad es Modric. No me voy a poner la camiseta, porque sería hipócrita, pero es un orgullo para la ciudad tener al Real Madrid. Estoy tan seguro que hemos preparado ya el dispositivo para la celebración, con policía municipal, SAMUR, cortes de tráfico…”.

Sin embargo, era consciente de que era la primera Champions que jugaba el Madrid con él “como alcalde del Atleti”. Pese a mostrarse seguro en público de que los blancos vencerían al Liverpool, El Chivato ha podido escuchar en su entorno que tenía miedo a ser “gafe”. Si el Madrid perdía el partido, con él presente en el estadio de París, se le podría acusar de mal fario. Así lo admitió con temor a personas de su máxima confianza horas antes del partido.