Recortes en El Mundo para celebrar el 30 aniversario

El Mundo ha cumplido 30 años. Con motivo de esta celebración, la empresa organizó, como había hecho en otros aniversarios, una fiesta en el Hotel Westin Palace de Madrid. A la gala asistieron los reyes Felipe y Letizia, autoridades y personalidades de distintos medios de comunicación.

Pero desde que tuvo lugar este macro-evento, de gran proyección pública, los profesionales de la plantilla se preguntaban cuándo iban a poder celebrar los 30 años del periódico entre los trabajadores de El Mundo. Sin embargo, pasaban los días y no había noticias de una fiesta para ellos.

El Chivato ha podido escuchar que uno de los profesionales propuso al menos llevar una botella de cava y brindar por el trabajo de estos años en la redacción, en la propia sede de Unidad Editorial. Finalmente desde dirección se accedió a organizar una fiesta con la plantilla del diario.

Sin embargo, ha habido cambios significativos también en este 30 aniversario. El año pasado ya hubo variaciones relevantes. El ERE que tuvo que afrontar El Mundo hace cinco años afectó al periódico y se notó en la fiesta por el XXV aniversario.

Tal y como se contó en estas páginas, hace cinco años más de cuatrocientos trabajadores y ex empleados de El Mundo fueron invitados a una fiesta en ‘La Casa del Mónico’, un encuentro que tuvo un valor de 100.000 euros.

La convocatoria de esta fiesta privada provocó numerosas quejas entre los invitados por el coste de aquella fiesta. Sobre todo entre los periodistas que tuvieron que dejar el diario por las pérdidas que acumulaba la empresa ese año.

Pues bien. Según ha podido escuchar El Chivato, este lunes tuvo lugar la celebración privada de los 30 años con la plantilla del periódico. Esta vez ha sido “mucho más económica e íntima” y el lugar de celebración fue mucho más pequeño.

La dirección de El Mundo decidió celebrarlo en una de las salas del Wizink Center, ubicado en la calle Goya de Madrid. Optaron por un cóctel de pie y luego fueron a tomar una copa a un bar cerca del recinto.

También hubo recortes en cuanto a los asistentes, El Mundo no cursó invitación a ex trabajadores del periódico. Se reunión a la plantilla actual (entre 100 y 150 trabajadores) dejando fuera también a colaboradores. Este hecho ha indignado a varios periodistas que estuvieron ligados muchos años al diario dey ya no trabajan allí.