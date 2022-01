Ricky Rubio no quiere que televisen su vida privada

En la época del boom del documental deportivo, dónde estrellas del deporte de todos los deportes como Neymar, Pau Gasol o Rafa Nadal muestran parte de su historia en piezas audiovisuales en plataformas como Netflix o Amazon Prime, quedan jugadores que prefieren no contar, al menos de momento, su experiencia en las plataformas audiovisuales.

Es el caso de Ricky Rubio, según ha podido conocer El Chivato por fuentes de su entorno, el jugador de baloncesto ha rechazado entre diez y quince propuestas para grabar un documental dónde contar su experiencia vital.

Según explican estas fuentes, el base estrella de los Cleveland Cavaliers no tiene problema en aceptar entrevistas, tanto de cinco o diez minutos, hasta otras más largas que duran o dos horas.

Sin embargo, Ricky Rubio prefiere no grabar documentales porque no le gusta que le estén siguiendo cámaras durante el día ya que es “muy celoso” de su vida privada. Además, el jugador de la NBA considera que ese formato no es adecuado para él ya que sigue jugando en la actualidad, y aunque esté lesionado, considera que ese tipo de formatos es para los jugadores que están a punto de jubilarse o ya están retirados.

De todas estas propuestas, la última sería desde una de las plataformas audiovisuales que emiten en España. Esta compañía ofreció a Rubio “mucho dinero” para grabar un documental dónde sé pudiera ver la vida del base de la selección española de baloncesto en un programa dirigido por un conocido periodista deportivo.

Ante esta oferta, la estrella del baloncesto español señaló, según ha podido saber El Chivato, que “apreciaba al periodista”, pero prefería declinar la idea.

En la actualidad Ricky Rubio se encuentra lesionado desde que se rompió el cruzado anterior el pasado diciembre. Durante este tiempo, el base de los Clevaland Cavaliers ha centrado su tiempo en la labor humanitaria de su fundación, Ricky Foundation, dónde ayuda a luchar contra enfermedades como el cáncer de pulmón.

Esta ayuda a la comunidad es un rasgo común del jugador. Ya en el pasado septiembre, Rubió donó aproximadamente 200.000 euros para poner en marcha un área de rehabilitación en el hospital Vall d’Hebron junto con La Caixa.