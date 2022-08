El gesto de Pedro Sánchez con la corbata… que no ahorró energía

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebraron este martes el tradicional despacho de verano, que este año tuvo lugar en el Palacio de la Almudaina, y no como hasta ahora en Marivent.

A pesar de las polémicas declaraciones del jefe del Ejecutivo sobre el uso de corbatas, tanto él como el jefe del Estado portaron la prenda durante el encuentro.

En cambio, tras la cita con el rey, el presidente del Gobierno compareció ante los medios de comunicación en los jardines de la Almudaina… pero ya sin corbata. Una decisión que no pasó inadvertida para los periodistas, según los comentarios que pudo escuchar El Chivato.

El comentario general entre los presentes era que la decisión de quitársela ante la prensa no tenía mucho sentido, porque no contribuyó a “ahorrar energía”, como propuso a ministros y directivos el pasado viernes durante su balance del curso político.

El objetivo del Gobierno, según dijo entonces, es que el complemento no cause más calor a los hombres en los lugares cerrados y, por tanto, no necesiten que la temperatura del aire acondicionado sea tan baja. Sin embargo, resaltaban los profesionales entre bromas, la comparecencia de Pedro Sánchez sin corbata ante la prensa se desarrolló al aire libre y a la sombra.