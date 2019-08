La SER se lleva a Manuela Carmena a Córdoba

Manuela Carmena abandonó el ayuntamiento de Madrid tras cuatro años en el poder pero los focos todavía la siguen. La ex alcaldesa de Madrid viajará a Córdoba en septiembre de la mano de la Cadena SER para participar en un foro conocido como los “Encuentros del Bienestar”.

El objetivo de este acto “es analizar diversos temas de actualidad de índole nacional e internacional junto a diversas personalidades políticas que ya no ejerzan como tales”.

La intervención de Manuela Carmena será el sábado 21 de septiembre, a las 20:00 horas. Se sentará junta a Joaquín Estefanía y Pepa Bueno para hablar sobre “La vida después de la política”.

“¿Qué se siente al dejar la vara de mando?”. “¿Existe una nostalgia de la autoridad o se trata más bien de una feliz recuperación de cierto anonimato y una vida personal?” Estas son algunas de las cuestiones a las que tendrá que dar respuesta Carmena en Córdoba, según los organizadores.

Un debate en el que podría aclarar finalmente las informaciones que hablan de su posible entrada en un Gobierno de Pedro Sánchez si recibiera una oferta del PSOE. Carmena ya aseguró en una entrevista en la propia SER que tratar esos temas resultaba una “frivolidad” (nadie se había puesto en contacto con ella) aunque no descartaba por completo formar parte del gobierno socialista.

Otro invitado de este foro será el ex ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, que no compartirá escenario con la ex alcadesa de Madrid. Margallo está citado un día después, el domingo a las 12:30 de la mañana, para tratar sobre los flujos migratorios y la explotación humana.

Por cierto, según ha podido confirmar El Chivato son conferencias a las que cualquiera puede acudir, abiertas al público. El precio de inscripción a las jornadas es de 72 euros e incluye una visita guiada el Palacio de Viana y a la Puerta de los Patios de Córdoba.