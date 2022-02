Los medios rusos silencian el cierre de Sputnik y Russia Today

El Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea decretó este domingo, entre una serie de medidas, el final de la emisión dentro del territorio europeo de la televisión Russia Today y la agencia de noticias Sputnik, medios públicos financiados por el Kremlin.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en rueda de prensa que con esta medida se busca frenar “la maquinaria mediática del Kremlin” y que no puedan “difundir sus mentiras para justificar la guerra de Putin”.

Por su parte, el alto representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, declaró que “Putin no solo quiere conquistar la Tierra, quiere conquistar el espíritu de la gente a través de mensajes tóxicos, de mentiras”. Queda por concretar el encaje de estas medidas en España.

Según ha podido constatar El Chivato, esta medida apenas ha sido recogida por los medios rusos más relevantes. Tras un repaso este lunes a las principales cabeceras del país, el cierre de los canales en Europa no ocupa un lugar destacado en ninguno de los periódicos digitales, más allá de la reacción de los propios afectados.

Fuentes de la redacción de Russia Today han criticado a la Unión Europea por esta decisión. Según su versión de los hechos, durante los últimos tiempos Europa ha buscado “una excusa” para deshacerse de “una vez por todas de un competidor incómodo”.

Periodistas rusos ajenos a estos dos medios entienden que el veto a RT no ha molestado a Putin. No ha ofrecido declaraciones ni ha mostrado ninguna reacción. Parte de la prensa rusa sigue insistiendo en que su preocupación es que “la censura europea golpee a la información verdadera”. Aseguran que “los ciudadanos europeos casi no saben nada de lo que realmente está pasando en Ucrania”.