Los extraños silencios de Isabel Celaá durante la entrevista de Carlos Alsina

El silencio fue el protagonista en ‘Más de Uno’ de Onda Cero. Carlos Alsina tenía este lunes una entrevista programada con la ministra de Educación, Isabel Celaá. Pero la conexión ha provocado varias escenas insólitas.

Alsina comenzó la entrevista saludando a la ministra. Ella le correspondió. Tras esto, el periodista le formuló la primera pregunta sobre la manifestación en contra de la nueva Ley de Educación:

-- “Ministra. A estos miles de personas que ayer se manifestaron en distintas ciudades de España, convocados por profesores de la concertada, colegios privados… Respaldada por tres partidos políticos, PP, Ciudadanos y Vox. A quiénes se manifestaron, ¿qué le dice la ministra de Educación? ¿No entienden la ley los que se manifestaron ayer? ¿No la conocen?”.

Mientras Carlos Alsina formulaba la pregunta, se pudo escuchar de fondo a la ministra carraspear. De repente, cuando Alsina calló… se hizo el silencio.

Tras un par de segundos en los que no se escuchó nada, el periodista reaccionó: “¿Ministra? Pues ha sido breve la conversación”. En ese momento, Isabel Celaá habló: “Sí, buenos días”. Alsina insiste: “Ministra, ¿me escucha? No me escucha. Por eso no responde, entiendo, a la pregunta”.

No quedó ahí la cosa. Por dos veces sucedió lo mismo: Alsina preguntaba pero seguía sin escucharse a Celaá. En ese momento, Alsina dio entrada a la publicidad. A la vuelta, nuevo intento. El periodista volvió a preguntar:

--“Cruzo los dedos y lo intento por última vez. Ministra de Educación, Isabel Celaá, buenos días…”.

--“Sí”.

--“¿Me escucha, ministra?”.

--“Sí, ahora sí”.

-- “Le preguntaba después de estas concentraciones, manifestaciones de ayer de miles de personas, la ministra de Educación, ¿qué les dice a quienes ayer se manifestaban? ¿Desconocen lo que dice la Ley y por eso no lo entienden o qué sucede?”.

Por unos segundos se escuchó de nuevo a Celaá:

-- “Buenos días, Carlos. Sí”.

Pero de nuevo se hizo el silencio. Carlos Alsina esperó uno segundos… en vano. La ministra no hablaba. El periodista no daba crédito. De hecho calificó lo que acababa de pasar de “insólito”:

-- “Bueno pues esta es una situación insólita para mí. Porque es la entrevista más rara que le he hecho nunca a una ministra. Me saluda pero no me escucha”.

Tras esto, el periodista de Onda Cero se dio por vencido y pasó a la tertulia tirando de humor:

-- “Carmen Morodo, de lo que nos ha contado la ministra de Educación, ¿tienes algún comentario?”. Ambos se rieron y empezaron a hablar sobre la manifestación del pasado domingo contra la Ley Celaá.