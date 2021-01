Perplejidad en Podemos por los “piropos” de Irene Montero a su ‘rival’ Yolanda Díaz

El nombre de Yolanda Díaz ha sonado con fuerza en los últimos meses como posible recambio de Pablo Iglesias en el liderazgo de Podemos.

Díaz, que encabezó las listas por Galicia, está muy bien valorada entre los votantes de la formación morada, pero también entre los de otras formaciones. E incluso entre políticos de signo contrario.

El hecho de que Yolanda Díaz gane posiciones para convertirse en la sustituta del vicepresidente segundo, y que sea vista como el futuro por el que debe pasar Podemos, lleva meses generando reticencias en el entorno de Pablo Iglesias e Irene Montero, según ha escuchado El Chivato a dirigentes de Podemos próximos a la pareja.

Aseguran que Iglesias y su núcleo siempre han tenido claro que es la ministra de Igualdad, y pareja del actual líder, Irene Montero, la señalada para relevarle.

Recuerdan que, hace poco más de un año, cuando en el PSOE se vetaba la entrada de Pablo Iglesias en el Gobierno, el líder de Podemos se echó a un lado y situó a Montero como candidata a una de las vicepresidencias.

Por eso, El Chivato ha podido constatar este jueves la “perplejidad” que han provocado entre algunos diputados de Podemos en el Congreso los “piropos” –así los califican- que Irene Montero ha dedicado a Yolanda Díaz en televisión.

En una entrevista en TVE, Montero elogió a la ministra de Trabajo cuando se le preguntó si debía ser la siguiente candidata de Unidas Podemos en las elecciones generales, en lugar de Pablo Iglesias. “Los meros elogios han sorprendido a más de uno en Podemos dada la rivalidad que hay entre ambas”, admite un alto cargo del partido.

Por si fuera poco, la titular de Igualdad no se ha quedado ahí en las alabanzas a Díaz. “Pero ya que me pregunta –dijo- pienso no solo que es una de las ministras mejor valoradas, sino que es la persona que por tercera vez ha conseguido en el marco social una prórroga de los ERTE”, ha destacado.

Irene Montero ha calificado también a la ministra de Trabajo como una “trabajadora incansable, artífice de buena parte de las medidas y las leyes más importantes presentadas en el Congreso de los Diputados por Unidas Podemos”.

Estos últimos calificativos son los más han “asombrado” internamente en Podemos. “Nadie le había preguntado sobre eso y ella no ha ahorrado en elogios a Yolanda Díaz. Es raro, sobre todo teniendo en cuenta que en privado no tiene esos piropos hacia ella”, comenta a El Chivato otro dirigente de Podemos próximo a la ministra de Trabajo.