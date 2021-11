Susana Díaz vuelve a escuchar gritos de “presidenta, presidenta”

El 40 Congreso Federal del PSOE, que se celebró en Valencia a mediados de octubre, dejó algunas despedidas. Una de ellas fue la de Susana Díaz. La ex presidenta de la Junta de Andalucía marcó con su poder los dos congresos anteriores. En 2014 fue ella la

que impulsó la elección de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, pero se arrepintió después.

La reciente cita de Valencia fue una convención festiva, a la que Susana Díaz llegó como invitada pero en absoluta soledad. A la ex presidenta sólo le acompañaban Javier Rodríguez, Rodrigo Sánchez Haro y Marisa Bustinduy. Poco más. Muy lejos de

aquellas imágenes en las que líder andaluza arrastraba a más seguidores que el propio secretario general, Pedro Sánchez.

Sin embargo, El Chivato ha podido comprobar que la llegada de Susana Díaz a la clausura del cónclave de los socialistas andaluces el pasado fin de semana, donde Sánchez puso fin al “susanismo” y recuperó el control con Espadas de uno los

principales feudos del PSOE, despertó mucha expectación a las puertas del Palacio de Congresos de Málaga, donde aguardaban numerosos compañeros de partido para recibirla.

Hasta el punto de que algunos de ellos le dieron la bienvenida al grito de “presidenta, presidenta”. Unos vítores, reconocen incluso en su entorno, que hacía tiempo que no escuchaba. Ni siquiera en tierras andaluzas. El día anterior, Díaz no había acudido al congreso y su ausencia resultó llamativa, aunque ella le restó importancia asegurando que “llamé al secretario general, JuanEspadas, y le dije, ¿cuándo quieres que vaya? Y me dijo: el domingo. Pues allí estoy yo”.