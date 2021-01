Tranquilidad en Defensa tras el positivo por Covid de la número dos del ministerio

El Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid celebró hace unos días el juicio oral por la querella de Félix Sanz Roldán, ex JEMAD y ex director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), contra el ex comisario José Manuel Villarejo.

En la vista se habló de operaciones del CNI y, además de Sanz Roldán, declaró otra persona vinculada al servicio de inteligencia: Esperanza Casteleiro. La ahora secretaria de Estado de Defensa hizo carrera en el CNI, donde fue número dos, y ejerció como representante del servicio en el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).

Casteleiro no estuvo físicamente presente en la sala de vistas, sino que testificó por videoconferencia. Tras algunos problemas técnicos con el sonido, se le pudo ver conectarse en una sala ante una ventana, con unos auriculares y usando una mascarilla.

Pues bien: El Chivato ha podido confirmar que la número dos de Margarita Robles en el Ministerio de Defensa se encontraba guardando cuarentena por ser positiva en coronavirus.

La información del positivo de Casteleiro circulaba desde hace algunos días en círculos militares, y desde el ministerio han confirmado que, efectivamente, la secretaria de Estado había contraído el Covid-19.

El contagio se produjo durante las vacaciones de Navidad, lo que ha evitado al Ministerio mandar a su casa a buena parte de su cúpula. Casteleiro no había estado en contacto reciente con nadie del ministerio, tampoco con la ministra, Margarita Robles.

Al menos hasta el momento, la secretaria de Estado ha pasado la enfermedad de forma asintomática, por lo que simplemente tiene que permanecer aislada un par de semanas hasta que agote la cuarentena prevista por coronavirus.

Fuentes militares que suelen revisar con detalle el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa (BOD) mostraban hace unos días su extrañeza por el hecho de el boletín llevaba bastantes días sin publicar ninguna resolución ni documento firmados por la subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce.

Otras fuentes aportaban otro dato: aseguraban que se había suspendido una visita de Valcarce a una base militar del Ejército de Tierra, que estaba prevista para el viernes, día 15, el mismo día que declaró Casteleiro en el juicio de Villarejo.

Lo cierto es que, si se repasan las notas de prensa y las fotografías publicas por el Ministerio de Defensa en las últimas semanas, no hay rastro ni de Valcarce ni de Casteleiro.

Sin embargo, en el ministerio aseguran que en este caso no es cierto que la subsecretaria de Defensa también haya dado positivo por coronavirus.

Destacan que se siguen unos protocolos estrictos en ese sentido, y que por el momento ni la ministra Margarita Robles ni Amparo Valcarce han dado positivo nunca, ni han sido aisladas por contacto con positivos.

Así que el contagio de la secretaria de Estado al menos sólo ha provocado su baja temporal y ninguna más en Defensa, a la espera de que Casteleiro cumpla el período de cuarentena y pueda salir del aislamiento.