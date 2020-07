Villarejo sigue siendo abogado en ejercicio

Con el número 84.934, José Manuel Villarejo Pérez continúa siendo colegiado en el Colegio de Abogados de Madrid. Es ex comisario, pero no se puede decir que sea ex abogado porque todavía su nombre en la base de datos del ICAM.

Villarejo ejerció simultáneamente la abogacía y su trabajo en la Comisaría de Policía Judicial y en la Dirección Adjunta Operativa (DAO) entre enero de 2009, fecha de alta como colegiado, y el 22 de junio de 2016. En esa fecha la Dirección General le concedió la jubilación voluntaria, pero permaneció como colegiado.

El ex comisario, que se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Estremera, de Madrid, desde noviembre de 2017, ha utilizado su condición de abogado incluso en algún interrogatorio para eludir responder.

Hace justo un año, el juez Manuel García-Castellón le tomó declaración por dos piezas del caso que lleva su nombre, y él evitó responder a la información que le vincula con el ex juez Baltasar Garzón amparándose en el “secreto profesional” por su condición de abogado.

En este sentido, según ha podido saber El Chivato, correspondería al equipo de Deontología del ICAM tomar cartas en el asunto. Pero por el momento no se ha movido ficha.

En las Normas reguladoras del Derecho de Defensa, de la profesión de abogado, y de la abogacía madrileña se especifica que, cuando un abogado es responsable de un delito “se impondrá en cada caso la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por el tiempo de dos a cuatro años”.

Está por ver qué sucederá en caso de que Villarejo sea condenado por alguna o por varias de las más de 20 piezas que están abiertas en la Audiencia Nacional sobre sus asuntos.