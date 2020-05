Vox sostiene que en España “no hay partidos de derechas”

Frente a quienes les califican como partido de ultraderecha, Vox ha asegurado en todo momento que rechaza las etiquetas políticas clásicas. Santiago Abascal suele referirse a su partido como “de extrema necesidad”.

El Chivato ha podido saber que recientemente uno de los principales dirigentes de Vox llegó a sentenciar que en España “no hay partidos de derecha”.

Tal afirmación la hizo Iván Espinosa de los Monteros, diputado en el Congreso y parte del núcleo duro de Abascal.

Espinosa participó en un encuentro virtual con jóvenes simpatizantes de Vox, denominado “Cañas solidarias”. En un momento dado, una joven lanzó la pregunta de “¿Por qué votar a Vox y no a un partido de derechas?”.

La intervención, que ya puede sorprender por su misma formulación, recibió la respuesta contundente de Espinosa de los Monteros: “En España no hay partidos de derechas. Quizá algún día surja un partido de derechas”, e insistió en que “en España no hay ningún partido de derechas, ninguno”.

“¿Cómo define entonces a Vox, ideológicamente hablando?”

Para Iván Espinosa de los Monteros, Vox es “una alternativa patriótica y social”, dijo, que además “cada vez interesa más a gente de barrios trabajadores” y que “atrae a gente de la más diversa condición, y eso es lo que más preocupa a la izquierda, eso es lo que más preocupa a Podemos. Por eso estamos viendo ataques tan furibundos”.

A juicio de este dirigente de Vox, en España existen por tanto partidos “o de extrema izquierda, o de izquierda, o de centro izquierda, o de centro, o de extremo centro… no hay otra cosa, a lo mejor algún día la hay, pero hoy no hay otra cosa”, y no hay partidos de derecha.

Cabe señalar que el propio Espinosa de los Monteros explicó en una entrevista para un medio francés, tras el éxito en las elecciones andaluzas, que Vox no era un partido de extrema derecha, sino de claro tinte “liberal conservador, con un programa moderado”, que estaría cerca del Partido Conservador del Reino Unido, y que incluso podría parecer “socialista” al lado del Partido Republicano en Estados Unidos.