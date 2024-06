El cambio de Angelina Jolie: Antes y después

A lo largo de los años, Angelina Jolie, una de las actrices más icónicas de Hollywood, ha experimentado una notable evolución en su apariencia física, así como en su vida personal y profesional. Jolie ha pasado por numerosas transformaciones desde sus comienzos en el mundo del entretenimiento hasta su posición actual como defensora de causas humanitarias, lo que la ha consolidado como una figura influyente en varios ámbitos.

Inicios de su Carrera

Angelina Jolie Voight nació el 4 de junio de 1975 en Los Ángeles, California, en una familia que había trabajado en el teatro. Su padre, Jon Voight, es un actor famoso, y su madre, Marcheline Bertrand, también fue actriz. Jolie inició su carrera en el cine a temprana edad, interpretando papeles en películas como "Hackers" (1995) y "Gia" (1998), donde ya demostraba su talento y carisma distintivos.

Jolie se destacaba desde joven por su estilo rebelde y su apariencia única. Su actitud desafiante, sus tatuajes y su apariencia gótica la distinguieron de otras actrices jóvenes de la época. No obstante, su actuación en "Girl, Interrupted" (1999), que le valió un Oscar, fue lo que realmente la llevó al éxito y comenzó a marcar el rumbo de su carrera.

Transformación Física

Jolie ha sufrido significativos cambios físicos a lo largo de su vida, lo que ha generado gran atención mediática. Su estilo era más arriesgado y provocativo durante sus primeros años en Hollywood. Pero con el tiempo, su apariencia se volvió más sofisticada y elegante, adaptándose a su creciente madurez y a los papeles más serios que comenzó a interpretar.

La decisión de Jolie de someterse a una mastectomía preventiva en 2013 y a una extirpación de ovarios en 2015, debido a su alto riesgo de cáncer heredado, fue uno de los cambios más importantes en su vida. Estas decisiones fueron valientes y demostraron su dedicación a la salud y el bienestar de su familia.

Evolución Personal y Profesional

La transformación de Jolie no solo ha sido física, sino también profesional y personal. Su relación con Brad Pitt, que fue ampliamente elogiada por la prensa, y su posterior divorcio, la llevaron a un escrutinio público nunca antes visto. Sin embargo, Jolie ha sabido lidiar con estas circunstancias con elegancia y dignidad mientras se concentra en su carrera y en su papel como madre de seis hijos.

En su carrera, Jolie ha experimentado un cambio significativo, pasando de ser una figura destacada en películas como "Lara Croft: Tomb Raider" (2001) y "Mr. & Mrs. Smith" (2005), a ser una directora y productora respetada. Su habilidad detrás de las cámaras y su dedicación a contar historias significativas y poderosas se han demostrado en películas como "In the Land of Blood and Honey" (2011) y "Unbroken" (2014).

Compromiso Humanitario

Una de las características más notables de la transformación de Jolie es su compromiso con las causas benéficas. Jolie ha trabajado incansablemente para ayudar a refugiados y desplazados en todo el mundo desde que fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de ACNUR en 2001. Su labor en defensa de los derechos humanos ha sido reconocida a nivel mundial y ha recibido numerosos premios por su labor humanitaria.

Además, Jolie ha utilizado su plataforma para defender una variedad de temas, incluida la protección del medio ambiente, la educación de las niñas y la lucha contra la violencia sexual en zonas de conflicto. Pasando de ser una estrella de cine a una figura influyente en el ámbito de la justicia social y la filantropía, su compromiso con estas causas refleja una profunda evolución personal.