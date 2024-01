El cambio de Alex Turner: Antes y después

Nacido en Sheffield (Inglaterra) el 6 de enero de 1986, comenzó su carrera musical en el año 2002. Junto a sus amigos de la infancia Cook, Helders y Nicholson, comenzó a darle forma a su primer grupo musical, llamado Artic Monkeys quienes celebraron su primer concierto en julio de 2003.

Comienzos con melena

En sus primeras apariciones, Alex Turner aparecía con el pelo largo, al estilo llamado en esa época “oasis”, unos simples vaqueros, camiseta y una chaqueta fina, dando aspecto de un joven normal que no busca influenciar en su estilo sino simplemente subirse al escenario y disfrutar.

La primera aparición en escena del joven británico se produjo con la interpretación de su canción I Bet You Look Good on the Dancefloor.

Alex Turner: Antes y después

Conocido como el último rockstar

En los años siguientes sacó sus dos primeros discos, bajo los títulos Whatever the People Say That I Am y Favourite Worst Nightmare. El aspecto de joven inocente lo mantuvo pero comenzó a cambiar su personalidad, tanto en el día a día como en su relación el público.

La inseguridad vivida anteriormente encima del escenario contrastaba con la tranquilidad mostrada en esta nueva etapa. Además, era consciente que la fama comenzaba a llegar a su vida, junto a la de sus compañeros de grupo y con la frase “No se crean el hype”, alertando de que este grupo de jóvenes británicos empezaban a conocer la fama.

El ladillo puesto anteriormente se corresponde a que grandes especialistas del mundo de la música lo bautizaron como el último rockstar por la evolución física, en cuanto a moda y forma de ser de Alex Turner.

Alex Turner: Antes y después

Pelo en cara y canciones románticas

El año 2009 supuso un punto de inflexión tanto para el grupo como para Alex Turner y es que sacaron a la luz su tercer disco, bajo el nombre Humbug. Un nuevo Turner, con melena larga y dejando que el pelo le llegase hasta la nariz, comenzó a cantar sobre el amor y la oscuridad.

La joven estrella que daba buena imagen en los pub de Liverpool, cambió a la hora de subirse a escenarios más grandes y sumiendo a sus fans en incertidumbres sobre sus pensamientos tan distintos a los de antes a la hora de componer.

Alex Turner: Antes y después

Fuera caretas y dentro chaqueta de cuero

Suck it and See, el cuarto álbum del grupo trajo consigo una nueva imagen del vocalista del grupo. Turner puso fin a la melena que le había acompañado desde 2002 para dar paso a un corte de pelo que recordaba a los años 80-90, corto, repeinado y acompañado de una cara sin barba y gafas de sol.

Una serie de tatuajes en sus brazos, pero no excesivos y una chaqueta de cuero en los conciertos terminaron de dar forma a una nueva imagen más relajada y de vuelta al chico bueno que cautivó al mundo del rock casi una década antes.

Alex Turner: Antes y después

Cinco años de búsqueda

Pelo largo, corto, gafas de sol y sin ellas, mangas remangadas y camiseta corta. Desde el año 2013 hasta 2018 continuó cambiando su imagen, llegando incluso a recibir críticas hasta que decidió volver de manera definitiva con los Artic, su grupo de toda la vida para sacar su último álbum, Tranquility Base Hotel & Casino.

Volvió a la melena suelta pero sin dejar el carisma tan característico con el público y concediendo numerosas entrevistas, algo que su público le había recriminado pues, durante años no quiso saber nada de los medios de comunicación.

Alex Turner: Antes y después

El fin del cambio

Alex Turner decidió finalizar su cambio físico (hasta el momento), 21 años después de realizar su primera aparición en público, en el año 2002. Ha sido en marzo de 2023 cuando, totalmente rapado, con una camiseta negra, chaqueta de traje y gafas de sol se subió al escenario.

No solo ha querido mostrar durante estos años que el cambio físico es posible sino que los cambios de sentimientos y emociones también están presentes en la cabeza de los artistas y ello no tiene que conllevar que la fama, el dinero y la gloria destruyan la vida y la carrera de los cantantes.