El cambio de Gisele Bündchen: Antes y después

La supermodelo brasileña Gisele Bündchen ha sido una figura icónica en la moda durante más de dos décadas. Gisele, conocida por su belleza y su apariencia imponente en las pasarelas, ha experimentado cambios tanto en su vida personal como en su carrera profesional.

Inicios en la Moda

El 20 de julio de 1980, nació Gisele Caroline Bündchen en Horizontina, Brasil. A finales de los 90, cuando fue descubierta por un cazatalentos en un centro comercial de São Paulo, su carrera despegó. Gisele participó en el concurso de modelos Elite Look of the Year a los 14 años y, aunque no ganó, logró ingresar a la industria de la moda. En 1998, su gran oportunidad llegó cuando apareció en la campaña publicitaria de Alexander McQueen, donde su belleza y su confianza captaron la atención mundial.

El Auge de su Carrera

Gisele se convirtió en una de las modelos más solicitadas del mundo durante los años 2000. Desde 1999 hasta 2006, se desempeñó como el rostro de numerosas campañas publicitarias y desfiles, convirtiéndose en un "Ángel" de Victoria's Secret. Durante varios años consecutivos, ha sido la modelo mejor pagada del mundo debido a su presencia en la pasarela y capacidad para vender productos. Gisele se convirtió en un ícono cultural gracias a su dominio de la moda y sus apariciones en películas como "El Diablo Viste a la Moda" y "Taxi".

Transformación Personal y Profesional

La vida de Gisele ha cambiado, tanto en su carrera como en su vida personal. Se casó con Tom Brady, un mariscal de campo de la NFL, en 2009. Tienen dos hijos, Benjamin y Vivian. Gisele ha hablado abiertamente sobre los desafíos y las alegrías de ser madre debido a su transformación como madre. Hasta que se separó de la leyenda de la NFL en el año 2022.

Compromiso con el Medio Ambiente y la Salud

Gisele ha demostrado siempre una fuerte conexión con la naturaleza. En los últimos años, su interés ha aumentado, lo que la ha convertido en una firme defensora de los problemas ambientales. Ha colaborado con varias organizaciones para fomentar la sostenibilidad y ha publicado el libro "Lessons: My Path to a Meaningful Life", en el que relata su viaje personal hacia una vida más consciente y equilibrada. Además, Gisele ha adoptado un estilo de vida saludable al practicar yoga y meditación con frecuencia y promover una dieta que se base en alimentos integrales y orgánicos.

Impacto y Legado

Es innegable el impacto de Gisele Bündchen en la industria de la moda y más allá. A lo largo de los años, su habilidad para reinventarse y adaptarse a diversos roles ha mantenido su relevancia. Ha demostrado que las supermodelos pueden ser más que solo mujeres atractivas; pueden ser empresarias, activistas y madres dedicadas. Muchas personas en todo el mundo se han inspirado en su transición de la pasarela a la vida familiar y su compromiso con causas importantes.