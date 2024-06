El cambio de Kanye West: Antes y después

En las últimas dos décadas, Kanye West, uno de los artistas más influyentes y polémicos, ha experimentado una transformación significativa tanto en su carrera musical como en su vida personal. Kanye ha sido un personaje dinámico y en constante cambio desde su ascenso a la fama en la década de 2000 hasta sus recientes incursiones en la moda, la política y la religión.

Inicios y ascenso a la fama

A principios de la década de 2000, Kanye West irrumpió en la escena musical como productor para Roc-A-Fella Records, donde trabajó con artistas como Jay-Z, Ludacris y Alicia Keys. Su estilo de producción, que incluía arreglos orquestales y muestras de soul, se destacó rápidamente. Kanye, por otro lado, tenía la intención de convertirse en un rapero en lugar de simplemente un productor. Su primer álbum, "The College Dropout", fue un gran éxito tanto comercial como de crítica en 2004. Su habilidad lírica y su enfoque único en el rap se mostraron en canciones como "Jesus Walks" y "Through the Wire", que mezclaban temas de fe, lucha personal y crítica social.

El auge del superestrella

Su personalidad pública creció a medida que su fama crecía. Los álbumes de Kanye que fueron muy bien recibidos, como "Late Registration" (2005), "Graduation" (2007) y "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" (2010), demostraron su habilidad para reinventarse y superar los límites del género. Su música se volvió más experimental y su producción más ambiciosa, ganando numerosos premios y consolidándose como un innovador en la industria.

Kanye comenzó a mostrarse como una figura controvertida durante estos años. Fue visto tanto como un genio musical como una figura polarizadora debido a sus comentarios provocativos y su comportamiento en eventos públicos, como el famoso incidente con Taylor Swift en los MTV Video Music Awards de 2009.

Cambio personal y profesional

La vida de Kanye cambió significativamente en la década de 2010. Se casó con Kim Kardashian en 2014, lo que lo llevó aún más al centro de la atención pública y lo involucró en el mundo del entretenimiento y la moda. Kanye colaboró con Adidas para crear una de las marcas de ropa y calzado más influyentes de la década cuando lanzó su línea de moda Yeezy.

Sin embargo, su vida personal comenzó a mostrar signos de inestabilidad. La carrera musical de Kanye se detuvo en 2016 debido a su agotamiento y problemas de salud mental. Este período también coincidió con un cambio notable en su comportamiento y discurso público, incluidos sus polémicos comentarios sobre la esclavitud y su apoyo a figuras políticas controvertidas.

La era de "Jesus Is King" y la fe religiosa

La conversión pública de Kanye West al cristianismo fue uno de sus cambios más notables. El álbum "Jesus Is King", que lanzó en 2019, marcó un cambio hacia la música góspel y una mayor atención a los temas religiosos. Este álbum representó su renovada fe y su dedicación a difundir un mensaje de salvación y espiritualidad.

Kanye comenzó a organizar sus "Servicios de Domingos", eventos semanales que combinaban música góspel con sermones y oración, atrayendo tanto a seguidores devotos como a personas que sólo estaban interesadas en saber más. Este cambio tuvo un impacto tanto en su vida personal como profesional, ya que Kanye afirmó que servir a Dios era su objetivo principal.